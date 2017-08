Nyhetssammendrag 15. august 2017

Besøk til Latin-Amerika

Statsminister Binyamin Netanyahu planlegger et historisk besøk til Argentina og Mexico i neste måned før FNs generalforsamling åpner sin høstsesjon i New York. Netanyahu vil bli den første sittende israelske statsministeren til å besøke Latin-Amerika. Besøket vil finne sted like før han skal tale i FNs generalforsamling den 19. september og han vil returnere til Israel til Rosh Hoshana den 20. september.

Hjelp til Sierra Leone

Statsminister Binyamin Netanyahu kunngjorde mandag at Israel vil sende nødhjelp til det afrikanske landet Sierra Leone. Flere hundre mennesker omkom og over 2000 mistet sine hjem de siste dagene som følge av regn, flom og jordras.

Aliya for Friedman

Datter av USAs ambassadør til Israel skal gjøre aliyah. Talia Friedman som er i 20-årene og som er sykepleier, hadde plass på et fly fra New York mandag kveld og var ventet til Tel Aviv tirsdag morgen. -Som far, feirer jeg min datter Talias realisering av en livslang drøm om å bli en del av staten Israel, sa far og ambassadør, David Friedman. Talia Friedman er en av 233 immigranter som kommer til Israel fra Nord-Amerika denne uken.

Jødisk turisme en fjerdedel

I 2016 satte Israel ny rekord for turisme, med 2,9 millioner besøkende. Hele 47 prosent av dem hadde vært i Israel tidligere og 80 prosent av dem sa at de ville komme tilbake til Israel senere. 54 prosent av turistene var kristne, og av dem var 38 prosent romersk katolsk, 28 prosent protestanter og ortodokse. Jødene utgjorde 24 prosent av turistene som besøkte Israel i fjor. 15 prosent beskrev seg som ikke-troende mens 3 prosent var muslimer, hinduer og andre religioner. Halvparten av de besøkende var over 45 år gamle, mens 18 prosent var under 25 år. Hele 57 prosent kom til Israel på egenhånd, mens 12 prosent kom med en reisegruppe. Gjennomsnittsturisten tilbragte 11,4 netter i Israel og 53 prosent bodde på hotell, 23 prosent var hos slekt eller venner mens 7 prosent leide leiligheter og 2 prosent bodde på herberge, ifølge Israel Hayom.

Boligsalg opp i juni

Det ble i juni måned solgt 2,604 nye boliger i Israel og det er en økning på 22 prosent fra måneden før og 2,5 prosent fra samme måned i fjor da det ble solgt 2,539 boliger. Men på kvartals og årsbasis er boligsalget likevel mindre enn i fjor, melder Statistisk Sentralbyrå.

Straffet for ulovlig arbeidskraft

Politiet har beordret sju bedrifter i den sørlige delen av Israel til å stenge i mellom 15 og 30 dager etter at de ble tatt for å ha ansatt illegale borgere. Samtlige bedrifter ligger i beduin-regionen sør i landet.