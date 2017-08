Nyhetssammendrag 16. august 2017

Testet Patriotraketter

Det flyvåpenet testet natt til onsdag Patriotraketter mot en drone og flere andre militære trusler som kan komme inn over landet nattestid. Flere raketter ble skutt opp og traff sine mål. Militæret hadde på forhånd gjort publikum oppmerksomme på testen, som ble betegnet som vellykket.

Svak økonomisk vekst

Den israelske økonomien vokste med 2,7 prosent på årsbasis i andre kvartal i år. Det er en økning fra 2,1 prosent i første kvartal, men betydelig mindre enn samme periode i 2016, da den var på 4,7 prosent.

Halvering for El Al

Det israelske flyselskapet EL Als aksjer gikk kraftig ned på børsen i Tel Aviv denne uken eter at selskapets netto fortjeneste gikk ned med 53 prosent til 16,4 millioner dollar, sammenlignet med 35 millioner dollar i andre kvartal i fjor. Total omsetning i perioden var 541 millioner dollar. Aksjen er nå 10 prosent lavere enn før resultatet kom inn.

Trakk pressekort tilbake

Government Press Office trakk onsdag tilbake pressekortet til en reporter for Al Jazeera fordi han hadde vært en «aktiv deltaker i palestina-arabisk motstandsbevegelse». Beslutningen ble tatt etter at de dukket opp et intervju fra i fjor hvor reporteren sa at «media var en viktig del av motstanden.

Gratulerte Nord Korea

PLO-leder Mahmoud Abbas gratulerte denne uken Nord Koreas diktator Kim Jong-Un med landets «frigjøringsdag. Abbas sa i et telegram til diktatoren at «Det koreanske folket ofret alt for deres frihet og verdighet.

Felles øvelse

De siste to ukene har spesialstyrer fra Israel og Tsjekkia avholdt felles øvelse i urban krigføring ved Tzeelim basen i Negev. De israelske styrkene kom fra Duvdevan-avdelingen som er best kjent for sine dekkoperasjoner. Øvelsen fant sted i «Lille Gaza» som er Det israelske forsvarets (IDF) navn for en urban modell av en by, hvor de trente på å innta bygninger.

Iran truer med å bryte avtale

Irans president Hassan Rouhani truet denne uken med å trekke landet ut av atomavtalen fra 2015 dersom USA innfører nye sanksjoner overfor regimet. Det amerikanske finansdepartementet har innført sanksjoner på seks iranske selskaper i sommer for deres involvering i utvikling av ballistiske raketter.

Spredning av meslinger

Ni israelske soldater ble i forrige uke smittet av meslinger. De siste fire månedene har 26 personer fått sykdommen. Helsemyndighetene sa at de er i ferd med å utrydde meslinger fra Israel men at de siste smittetilfellene er «importert» fra andre land. I hele fjor ble det registrert åtte tilfeller.