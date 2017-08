Nyhetssammendrag 17. augsut 2017

Terror i Spania

I alt 13 personer ble drept og 100 skadet da terrorister kjørte ned fotgjengere i en av Barcelonas travleste og mest populære gater, La Ramblas, torsdag. I tillegg ble en bil kjørt inn i folkemengde i Cambrilis senere på dagen hvor ytterligere en person ble drept og fem andre skadet. Fem terrorister i Cambrilis ble drept. En bombe som eksploderte i et hus tidligere i uken var også trolig relatert til terroraksjonene, og de pågrepne er trolig alle muslimer. Sjåføren av bilen i Barcelona er imidlertid på frifot. Det bor 1,2 millioner muslimer i Spania, og 400,000 av dem er i Catalonia-regionen hvor Barcelona ligger.

Stenger synagoger

Barcelonas hovedsynagoge ble av sikkerhetsmessige grunner stengt etter terroraksjonen torsdag. Flere andre jødiske institusjoner ble også stengt inntil videre av frykt for flere terroraksjoner.

Tre israelere savnet

Tre israelske statsborgere er savnet i Barcelona. Israelske myndigheter leter nå etter de tre som angivelig befant seg i byen. Det utelukkes ikke at de kan ha reist til andre steder av landet etter terroraksjonen for å komme seg bort, men inntil de blir lokalisert fortsetter representanter for det israelske utenriksdepartementet å lete etter dem. Ingen israelere ble skadet under terroraksjonen torsdag.

ISIS feiret

Den islamske terrorgruppen ISIS feiret terroraksjonene i Spania torsdag. Men terrorgruppen Hizballah i Libanon kritiserte ISIS for å ha «skadet» terminologien «jihad» (hellig krig) ved å drepe uskyldige mennesker.

PLO krever støtte fra USA

PLO-myndighetene vil kreve at USA gir sin fulle støtte til en to-statsløsning mellom Israel og palestina-araberne. Kravet kom denne uken fra PLOs «ambassadør» i Washington, Husam Zomlot i forkant av et møte mellom amerikanske utsendinger og PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas i neste uke. -Vi vil at de skal gjøre det klart hvor i (bannskap) de planlegger å gå med saken. Det er på tide at vi får høre det, sa Zomlot på en pressekonferanse med adresse til Trump-administrasjonen.

Sparkes ut fra USA

Den palestina-arabiske terroristen Rasmea Odeh (70) som fikk amerikansk statsborgerskap for over 10 år siden har av retten blitt fratatt statsborgerskapet og vil bli deportert fra USA. Bakgrunnen er at hun løy på sin søknad om statsborgerskap og unnlot å informere om at hun i 1970 var dømt for to terroraksjoner i Israel i 1970. Ved en av aksjonene ble en bombe plassert i et supermarked i Jerusalem, og en person ble drept. I 1979 ble hun satt fri av Israel under en fangeutveksling med en palestina-arabisk terrorgruppe under navnet Populær front for frigjøringen av Palestina. Under høringen i Detroit denne uken kom hun med hatske utfall mot Israel og USA, og benektet at hun var terrorist.