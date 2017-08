Nyhetssammendrag 21. august 2017

Utrygge i Storbritannia

Britiske jøder føler seg direkte truet av den internasjonale boikottbevegelsen BDS som har som mål å overtale alle land til å boikotte Israel og å trekke alle investeringer ut av jødestaten. Hele 78 prosent av jøder som var spurt i en undersøkelse sa at de følte seg truet av taktikken som brukes av BDS bevegelsen for å boikotte Israel. Hele 81 prosent av dem svarte at de følte at medias ensidige og negative dekning av Israel nører opp under forfølgelsen av jødene i Storbritannia, og 31 prosent av dem har vurdert å flytte fra landet de siste to årene..

Terror i Finland

En 18 år gammel marokkansk asylsøker stakk ned og drepte to finske kvinner i byen Turku sør-vest i Finland fredag. Fire andre marokkanere er arrestert i forbindelse med knivstikkingen, mens en femte person er ettersøkt. Den 18 år gamle knivstikkeren kom til Finland i fjor høst, og drapene blir sett på som en mulig terroraksjon. I 2016 tok Finland imot rekordmange asylsøkere, hele 32,500.

VW inn i Iran

Den tyske bilprodusenten Volkswagens ingeniørgigant MAN Diesel &Turbo regelrett «verker» etter å gå inn i det iranske markedet. Gaby B. Hanna som er visepresident i selskapet som produserer dieselmotorer for skip og landbasert bruk i stor skala, beskrev nylig Iran som det største vekstmarkedet for MAN, og understreket at de er svært aktive i Iran. Tyskland har i årtier vært en av Irans største leverandører av avansert utstyr som også kan ha militært bruk.

Møte om Syria

Statsminister Binyamin Netanyahu og Russlands president Vladimir Putin skal etter planen ha et toppmøte onsdag hvor de skal diskutere våpenhvileavtalen i Syria. Israel har gått ut mot avtalen fordi den åpner for at Iran kan beholde sine styrker og innflytelse i Syria, noe som kan true Israel på relativt kort sikt. Israel har angivelig ikke fått forsikringer fra USA som også er en del av våpenhvileavtalen til å gi Israel en slik forsikring. Dette er det 6. møtet mellom Netanyahu og Putin på to år, og møtet finner sted i Sochi i Russland.

Testet ny jernbane

Israel Railways testet søndag et hurtigtog fra Tel Aviv til Jerusalem på den nye linjen mellom byene. Togturen fra Israels største by til hovedstaden tok 28 minutter. Linjen har vært under bygging siden 2001 og skal etter planen åpne i april neste år. Denne linjen kommer i tillegg til den gamle Jaffa-Jerusalem linjen, som ble bygget av det ottomanske imperiet og dette toget tar nesten halvannen time.