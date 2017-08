Nyhetssammendrag 22. august 2017

Press mot svarteliste

Den amerikanske Trump-administrasjonen har angivelig forsøkt å legge press på FNs menneskerettighetsråd for å rådet til å ikke publisere en svarteliste over internasjonale selskaper som opererer i den østlige delen Jerusalem, Golanhøydene og områdene i Judea og Samaria som palestina-araberne har gjort krav på. Administrasjonen understreket at dette ikke ville fremme «fredsprosessen mellom Israel og palestina-araberne. Avisen Washington Post skriver at rådets sjef Zeid Raad al-Hussein planlegger å trosse USA og likevel publisere listen.

PLO ber om unilateral støtte

PLO-myndighetens «utenriksminister» Riyad al-Maliki sa tirsdag at 24 år med «fredsforhandlinger» med Israel ikke har ført til noe som helst, og han ba det internasjonale samfunnet om å opprette en uavhengig PLO-stat i Israel. Uttalelsen falt under et møte med Storbritannias Midt-Østen utsending Alistair Burt som var i Ramallah.

Ber Europa lære av Israel

I kjølvannet av terroraksjonen i Barcelona i forrige uke har flere pekt på Israel som et land de bør emulere når det gjelder bekjempelse av terror. Den tidligere britiske hærlederen Arsen Ostrovsky skriver i avisen International Business Times at EU må vise modig lederegenskaper og erkjenne at terror, enten det er i Barcelona, Nice, London, Berlin, Stockholm eller Jerusalem, er terror. David Patriarkos i The Spectator sa at Israel har metodene og løsningene som Europa trenger og har 70 års erfaring med å bekjempe terror.

Terrorettersøkt drept

Spansk politi skjøt mandag ned og drepte 18-åringen som de mistenkte for å ha stått bak terroraksjonen med en varebil i Barcelona i forrige uke. Den 22 år gamle Younes Abouyaaqoub kom seg unna og har vært ettersøkt siden aksjonen. Han ble gjenkjent av en kvinne som ringte politiet

Solidaritet med Finland

Det israelske utenriksdepartementet har vist solidaritet med Finland etter at en marokkansk asylsøker som fikk avslått sin søknad knivstakk to personer til døde i Turku sist fredag. I en uttalelse sa departementet at «den israelske regjeringen er sjokkert og fordømmer terrorangrepet i Turku». Knivstikkingen var lik den mange palestina-arabere har utført i Israel de siste årene.

Vil markere settlerbevegelsen

Statsminister Binyamin Netanyahu skal delta i en spesiell seremoni den 28. august til minne om at det er 50 år siden Seksdagerskrigen og jødiske bosetninger i Judea og Samaria. Det er Samaria Regional Council som arrangerer markeringen som finner sted samtidig som FNs generalsekretær besøker Israel. Israelske ledere skal ha en annen tilsvarende markering i september ved Kfar Etzion.