Nyhetssammendrag 23. august 2017

Delegasjon ankom Israel

En amerikansk delegasjon ankom onsdag kveld Israel for å holde møter med Israel og PLO-myndigheten i håp om å gjenoppta «fredsforhandlingene». Delegasjonen består av Jared Kushner som er rådgiver og president Donald Trumps svigersønn, foruten Jason Greenblatt og Dina Powell. De ankom Israel samtidig som PLO-myndigheten har gitt uttrykk for skuffelse og skepsis til Trump-administrasjonens «fredsarbeid» så langt.

PLO-myndigheten oppløses

Mahmoud Abbas skal ifølge arabiske medier vurdere å oppløse PLO-myndigheten som han er leder for og i stedet be FN om fult medlemskap. Bakgrunnen skal være at han er desillusjonert med de amerikansk-ledete «fredsforhandlingene».

Vil aksjonere mot Iran i Syria

Statsminister Binyamin Netanyahu understreket overfor Russlands president Vladimir Putin onsdag at Israel vil aksjonere i Syria for å hindre at Iran oppretter en militær tilstedeværelse i landet. De to lederne holdt et tre timer langt møte i Sochi ved Svartehavet, og det aller meste av tiden ble brukt til å diskutere Iran, som Russland har et godt forhold til.

Bygger anlegg i Syria

Israelsk etterretning viser at Iran arbeider for å opprette en korridor fra Iran via Irak og Syria til Libanon, hvor terrorgruppen Hizballah opererer ut fra. Israel delte nylig denne etterretningen med USA og den ble også lagt frem for Russland under møtet i Sochi denne uken. Statsminister Binyamin Netanyahu sa på en pressekonferanse at de vil aksjonere dersom Iran krysser den røde grensen Israel har trukket opp. Det ble også lagt frem materiale som indikerer at en iransk rakettfabrikk er under bygging nær den syriske byen Banias som ligger nord i landet.

Helikopter på bakken

Sjefen for Israels flyvåpen, generalmajor Amikam Norkin anbefalte tirsdag at landets Apache angrepshelikopter blir stående på bakken etter at ett slikt helikopter styrtet ved en base i Negev tidligere denne måneden. En kommisjon konkluderte med at det var en feil ved helikopterets styremekanisme som forårsaket styrten, og piloten omkom. Norkin vil at helikoptrene skal stå inntil den endelige granskningsrapporten blir lagt frem.

Fratatt statsborgerskap

Israel har besluttet å frata 20 israelere sitt statsborgerskap. De 20 forlot Israel for å kjempe for den islamske terrorgruppen ISIS. To av de 20 er jøder som emigrerte fra det tidligere Sovjetunionen og som konverterte til Islam senere. De andre er arabere med israelsk statsborgerskap.