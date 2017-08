Nyhetssammendrag 24. august 2017

«Fredsmøte» i Israel

Statsminister Binyamin Netanyahu sa onsdag kveld at møtet med den amerikanske delegasjonen om en gjenopptakelse av «fredsprosessen» var «hjelpsom» og «betydningsfull». Delegasjonen med Jared Kushner, Jason Rosenblatt, Dina Powell og ambassadør David Friedman diskuterte med statsministeren og andre ledere måter for å dra i gang «fredsprosessen». Den amerikanske delegasjonen hadde møte med PLO-myndigheten torsdag, og PLO-leder Mahmoud Abbas la til side sin ferske kritikk av Trump-administrasjonens politikk i Midt-Østen, og sa at han tror at de kan nå frem til en avtale. Men ingen i delegasjonen nevnte «to-statsløsningen» under møtene, ifølge media.

To nye F-35

Israels flyvåpen vil denne måneden motta ytterligere to F-34 Adir jagerfly fra USA. De kommer i tillegg til de fem som flyvåpenet allerede har fått. Ytterligere to kommer i oktober. F-35 er USAs mest avanserte jagerfly og skal være vanskelig å oppdage på radar. Israel har bestilt 52 slik fly til en pris av 100 millioner dollar hver, og med sin teknologi kan de angivelig sly over fiendtlig territorium uten å bli oppdaget av de avanserte russiske S-300 og S-400 luftforsvarssystemene.

Knesset medlemmer til Tempelplassen

Politiet i Israel kunngjorde denne uken at medlemmer av Knesset skal få lov til å besøke Tempelplassen neste uke. Ordningen gjelder bare en dag i denne omgang, og det blir sett på som en prøve etter at politiet har forbedret sikkerhetssituasjonen på plassen.

Sender hjelp til Sudan

Israel har sendt mat og annet nødvendig utstyr til en landsby i det tørkerammede Sør-Sudan denne uken. Seks tonn mat ble levert foruten andre nødvendige forsyninger. Sør-Sudan erklærte i februar i år hungersnød i flere deler av landet etter tre år med krig.

Testet ny drone

Israels flyvåpen vil ta i bruk Elbits nye Hermes 900 drone som har fått navnet «stjerne» på hebraisk. Det er en forbedret versjon av Elbit Hermes 450. Den nye dronen er ni meter lang og har et vingespenn på 16 meter med en maksfart på 200 kilometer i timen og kan holde seg i luften i 30 timer. Den nye dronen dobler flyvåpenets eksisterende dronekapasitet med hensyn til last, rekkevidde og flytid.

Skoda til Israel

Den tsjekkiske bilprodusenten Skoda som nå er eid av tyske Volkswagen skal åpne en teknologiavdeling i Israel. Skoda Auto har undertegnet en avtale med Champion Motors som importerer Volkswagen til Israel og avdelingen skal søke etter teknologiske løsninger for «smarte biler» fra den israelske teknologisektoren. En rekke store bilprodusenter har etablert seg i Israel de siste par årene på grunn av landets høyteknologi når det gjelder autonome bilsystem og forskning rundt dette.