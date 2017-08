Nyhetssammendrag 25. august 2017

Kritikk for to-stats holdning

Ledere i det Demokratiske partiet i USA kritiserte fredag Trump-administrasjonen for å ha nektet å støtte en to-statsløsning mellom Israel og palestina-araberne. -En to-statsløsning er den eneste veien for å oppnå fred og sikkerhet for israelere og palestina-arabere, sa kongressmedlemmene David Price og Gerry Connolly. Talskvinne Heather Nauert i Det amerikanske utenriksdepartementet sa at de ikke vil diktere utfallet av forhandlingene og at det er opp til partene å jobbe seg frem til enighet.

Israelske droner på Island

Det israelske teknologiselskapet Flytrex har inngått en avtale med AHA i Islands hovedstad Reykjavik om leveranse av mat via droner. Reykjavik er delt av en stor bukt og flere elver som gjør at det kan ta relativt lang tid for å levere mat, og derfor bruker restauranter og supermarkeder tjenestene til AHA som leverer varene til kundene. Flytrex har droner som nå gjør jobben mye lettere og de vil drive 20 droner i første omgang. Ironisk nok vedtok bystyret i Reykjavik i 2015 vedtok en resolusjon som tok til orde for en full boikott av Israel.

Fant gammel mynt

Den åtte år gamle israelske jenta Hallel Halevy i Neveh Tsuf fant i mai en uhyre sjelden 2000 år gammel halv shekel mynt. Jenta fant den etter at hun hentet sin søster i barnehagen og la den sammen med andre smykker i et skrin på rommet sitt. Men for en uke siden oppfordret hennes 11 år gamle søster og vise den til faren og de fikk en professor ved Bar-Ilan universitetet til å se på den og der ble det slått fast at den trolig stammet tilbake til år 66-70, og er uhyre sjelden. Mynten er nå overlevert til myndighetene som tar vare på slike nasjonalskatter.

Gassinntekter

Den israelske staten forventer å ta inn 22 milliarder shekel i royalties på gassproduksjonen i løpet de kommende tiårene. De som driver feltene må betale 12.5 prosent i royalty til staten. I tillegg tar staten inn ytterligere mer på skatter og andre avgifter under foredling og salg, ifølge Globes.

Nedgang i boligsalg

I andre kvartal i år ble det omsatt 24,000 boliger i Israel. Det er 15 prosent færre enn i samme periode i fjor og 12 prosent lavere enn i første kvartal, ifølge Finansdepartementet.

Lavere ledighet

Arbeidsledigheten gikk ned fra 4,3 prosent i juni til 4,1 prosent i juli, melder Statistisk Sentralbyrå. Dette er det laveste nivået på lang tid. Israel hadde i juli en arbeidsstyrke på 4 millioner personer, og 3,836 millioner var i arbeid mens 164,000 var arbeidsledige.