Nyhetssammendrag 28. august 2017

Ambassade-flytting på bordet

Representanter fra Trump-administrasjonen og israelske ledere diskuterte i forrige uke muligheten for flyttingen av den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. President Donald Trump lovet å flytte ambassaden under valgkampen, men valgte å utsette løftet da han ble innsatt som president. Den amerikanske delegasjonen var i Israel for å forsøke å få i gang igjen de såkalte «fredsforhandlingene», og det var under disse samtalene at begge partene tok opp ambassadeflyttingen, ifølge israelske medier.

Trump-Netanyahu møte

Statsminister Binyamin Netanyahu skal i september angivelig ha et møte med USAs president Donald Trump. Møtet skal finne sted 17. september i delstaten New Jersey, trolig på presidentens National Bedminster Golf Club. To dager senere skal begge statslederne tale i FN i forbindelse med åpningen av generalforsamlingen.

Guterres i Israel

FNs generalsekretær Antonio Guterres landet i Israel søndag kveld på det som er hans første besøk til jødestaten som leder for FN. Guterres skal være i Israel i tre dager og han skal møte leder fra Israel foruten PLO-myndigheten, og han skal til Gaza hvor FN driver et stort bistandsprogram. Hensikten med besøket er å snakke direkte med israelere og arabere for om mulig å komme frem til en «fredsavtale» mellom partene.

Konfronteres med Libanon

Israelske myndigheter vil ta opp UNIFIL styrkens «blindhet» når FNs generalsekretær Antonio Guterres møter dem denne uken. UNIFIL styrkens mandat løper ut 30. august denne uken, og Israel så vel som USA har lenge klaget over at UNIFIL er «blind» når det gjelder terrorgruppen Hizballahs våpensmugling og aktiviteter sør i Libanon.

F-35 avtale ferdig

Israel har inngått en endelig avtale om kjøp av ytterligere 17 F-35 jagerfly slik at det totale tallet kommer opp i 50. Sikkerhetskabinettet vedtok kjøpene i november i fjor, men det tok ytterligere ni måneder å hamre ut en avtale mellom Israel og USA, og produsenten Lockheed Martin. De første 33 flyene skal være levert innen 2021 og den siste ordren på 17b fly skal leveres innen desember 2024.

Utvider bybane

Moriah Jerusalem Development Corporation skal denne uken lege ut en utvidelse av Jerusalems bybane på anbud. Den «grønne linjen» skal gå fra Mount Scopus til Gilo og er 19 kilometer lang. Den begynner ved Hebrew University og ender i Gilo og passerer totalt 35 stasjoner. Budsjettet er på 60 millioner shekel.