Nyhetssammendrag 29. august 2017

Vil fortsette terrortrygd

Den palestina-arabiske avisen Al-Quds skriver at møtet mellom PLO-leder Mahmoud Abbas og USAs utsendte mekler Jared Kushner var til tider spent, og at Abbas gjorde det klart at de ikke kom til å stanse den omstridte terrortrygden som er en trygd som blir gitt til familiene av terrorister som sitter fengslet i Israel. Ifølge flere kilder bruker PLO 300 millioner dollar i året på slik trygd.

Generalsekretær i Yad Vashem

FNs generalsekretær Antonio Guterres besøkte mandag Yad Vashem, hvor han lovet å gjøre alt han kan får å bekjempe antisemittismen i alle dens uttrykksformer. Senere hadde han møte med statsminister Binyamin Netanyahu som oppfordret generalsekretæren til å bruke sin posisjon til å gjenopprette moralsk klarhet i FN.

Møtte med familier

Familiene til en fallen soldat og to sivile som holdes i fangenskap av terrorgruppen Hamas i Gaza møtte mandag med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Familiene til Oron Shaul, Abera Mengistu og Hisham al-Sayed ba Guterres om å engasjere seg personlig i å få den drepte og de to andre returnert til Israel, noe Guterres lovte.

Minnet starten på bosetningene

Statsminister Binyamin Netanyahu lovet at hans regjering aldri vil evakuere en bosetning igjen. Løftet ble gitt under en markering av at det er 50 år siden de første bosetningene ble opprettet i Samaria, og han høstet stor applaus fra tusener av jøder. -Vi er kommer for å bli hær. Det blir ikke mere opprykking fra bosetningene i Israels land. Dette er vår arv fra våre forfedre, sa Netanyahu.

Sudan lovpriser Israel

Sudans investeringsminister Mubarak Al-Fadil Al-Mahdi sa i et fjernsynsintervju på sundanesisk fjernsyn at palestina-araberne har skylden for manglende utvikling i araberlandene. Han sa at en potensiell normalisering av forbindelsene med Israel «ikke er none stor sak» og at dersom Sudan normaliserer forbindelsene så må det baseres på hva som er i Sudans beste interesse.

Mynt trolig ikke sjelden likevel

Den angivelig 2000 år gamle mynten som ble funnet av en åtte år gammel jente fra Halamish, er trolig ikke så sjelden som først antatt, slik mange hevdet i forrige uke. Dr. Haim Gitler ved Israel museum sier at mynten er en av flere titusener som er laget ved Israel Museum de to siste tiårene av barn som ønsker en suvenir fra museet.

Nordkoreansk rakett

Kommunistregimet i Nord Korea skjøt mandag kveld en rakett som gikk over og forbi den nordlige delen av Japan. Raketten hadde en rekkevidde på 2,700 kilometer før den brøt sammen i tre deler og styrtet i havet. Det er antatt at Nord Korea er en av Irans viktigste partnere når det gjelder atomvåpen og langtrekkende raketter, som også utgjør en trussel mot Israel.