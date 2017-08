Nyhetssammendrag 30. august 2017

Guterres i Ramallah

FNs generalsekretær Antonio Guterres besøkte tirsdag PLO-myndigheten i Ramallah. Under besøket fordømte han de jødiske bosetningene og ba alle parter om å avstå fra oppvigling. Han sa videre at to-stasløsningen er den eneste gjennomførbare løsningen på konflikten mellom palestina-araberne og Israel. -Det finnes ingen alternativ plan, sa Guterres.

Jøder rammet av orkan

De fleste jødiske institusjonene i den amerikanske byen Houston i Texas er blitt offer for oversvømmelsen etter orkanen Harvey som traff byen i helgen. Den delen av Houston hvor de fleste jødene bor er også blitt offer for oversvømmelsen. -Vi vet ikke omfanget av skadene men vi vet at de fleste jødiske institusjonene er under vann. Vi vet at 71 prosent av vår jødiske befolkning bor i områder som har hatt omfattende oversvømmelse, heter det i en pressemelding fra Jewish Federation of Greater Houston.

Ber jødene sende hjelp

Israels diasporaminister Naftali Bennett oppfordret i går israelerne om å hjelpe de flomrammede jødene i Houston. -I mange år har jødene i Houston hjulpet oss, og nå kan vi vise at vi er der for dem, sa han. Jewish Federation of North America har satt opp et eget hjelpefond for jødene som det gis penger til.

Ambassadør tilbake i Egypt

Israels ambassadør til Egypt, David Govrin, har returnert til sin post i Kairo åtte måneder etter at han og hans betjening reiste til Israel på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Govrin har nå åtte medarbeidere med seg, og det er ventet at de vil gjenoppta sitt arbeide fra ambassadørens residens i Kairo. Den israelske ambassaden har vært stengt siden demonstranter stormet bygningen i 2011.

Macron til Israel

Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde tirsdag at han vil reise på offisielt besøk til Israel våren 2018 i håp om å fremme «fredsprosessen» mellom Israel og palestina-araberne. Macron sa at han også vil besøke Libanon, Jordan og PLO-myndigheten under reisen. Presidenten sa at hans viktigste utenrikspolitiske oppgave er å bekjempe islamsk terrorisme.

Vil møte CARICOM

Statsminister Binyamin Netanyahu forsøker å arrangere et møte med lederne for de karibiske landene (CARICOM) når han er i New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling i neste måned. Caribbean News Now! Melder at Jamaicas president Andrew Holness som besøkte Israel tidligere i år arbeider for å få møtet til å bli en realitet. Men små land som Belize, Surinamer, Guyana, St. Vincent og Grenadinas, Dominica, St. Lucia og Antigua er skeptiske til et slik møte på grunn av palestina-arabiske forbindelser.