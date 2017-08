Nyhetssammendrag 31. august 2017

Utsetter utvisning

Government Press Office (GPO) besluttet etter en høring denne uken å vente med å frata korrespondenten til den islamske nyhetskanalen Al Jazeera pressekortet. I en uttalelse etter høringen sa at de ikke vil trekke pressekortet i denne omgang. Bakgrunnen for å kaste ut Al Jazeera fra Israel er at korrespondenten har deltatt i den palestina-arabiske motstanden mot Israel. Flere andre arabiske land har også utvist Al Jazeera fordi organisasjonen og Qatar som finansierer dem, har tilknytning til radikal islam.

Sender hjelp til Houston

Den private israelske hjelpeorganisasjonen IsraAID har sendt sju hjelpearbeidere til Houston i Texas som ble rammet av orkanen Harvey og store oversvømmelser i kjølvannet av den. IsraAID vil samarbeide med myndighetene i Texas så vel som med Jewosh Federation i Houston og andre jødiske organisasjoner i området.

Stanset synagogeriving

En dommer i den amerikanske delstaten New York har satt en midlertidig stopper for rivningen av den over 100 år gamle Chevra Anshei Lubavitch synagogen i Brooklyn. To medlemmer av synagogen hadde inngått en avtale om å selge den til en eiendomsutvikler mot at de fikk første etasje til en ny synagoge. Medlemmene i synagogen hevdet at de ikke var orientert om dette.

Iran avviser inspeksjon

Regimet i Iran avviste denne uken et amerikansk krav om inspeksjon av militære anlegg utført av FN. En talsmann for regimet sa at Iran ikke vil tillate noen form for inspeksjoner, spesielt ikke ved militære anlegg. Vesten med USA i spissen inngikk i 2015 en avtale med Iran som tok sikte på å hindre at landet utvikler atomvåpen. USA tror at Iran kan ha brutt avtalen, som ble lagt til rette av president Barack Hussein Obama.

Muslimene vokser

Statistisk Sentralbyrå melder før den islamske høytiden Eid al-Adha som innledes fredag 1. september, at folkeveksten blant muslimene fremdeles er den høyeste i Israel sammenlignet med andre grupper, men at den er lavere enn tidligere. Muslimene utgjør 17,7 prosent av befolkningen eller 1,534 millioner mennesker. I Jerusalem alene er det 320,000 muslimer og de utgjør 36,2 prosent av befolkningen. Arbeidsledigheten blant muslimene er på 6,7 prosent mens den for kristne og jøder er 4,5 prosent.

Vil styrke engelsk

Undervisningsminister Naftali Bennett kunngjorde onsdag en ny plan om å styrke engelskundervisningen i skolen i det kommende året. Bennett insisterte på at israelske barn i landet må kunne snakke engelsk når de er ferdig utdannet. Også lærere må styrke sine engelskkunnskaper for å bedre kunne undervise i språket. For å styrke engelskundervisningen planlegger departementet å rekruttere 1,000 engelsklærere fra Israel og andre land.