Nyhetssammendrag 01. september 2017

Ingen iransk avtalebrudd

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA avviste torsdag Irans hevd om at deres militære installasjoner ikke var åpne for inspeksjoner som ledd i atomavtalen fra 2015. Men IAEA la til at de ikke har funnet noe hittil som tyder på at de har begått brudd på avtalen.

UNIFILs mandat utvidet

FNs sikkerhetsråd besluttet onsdag kveld å utvide mandatet til de fredsbevarende styrkene sør i Libanon. UNIFIL-styrken skal nå øke overvåkningen av alle aktivitetene i Sør-Libanon og de har fått utvidet fullmakt til å ta opp Hizballahs våpenopprustning i området. UNIFIL vil nå har myndighet til å ta alle nødvendige handlinger for å utføre sitt mandat. Israel beskrev endringen som en seier ettersom det var de som presset på for utvidelsen.

Russland beskytter raketter

Russland har angivelig utplassert avanserte S-400 luftforsvarsraketter i nærheten av iranske våpenfabrikker i Syria. Fabrikkene produserer angivelig langtrekkende raketter som skal gå til Hizballah i Libanon, for bruk mot Israel, skriver JNS og Algemeiner.

Hercules-kontrakt

Israel Aerospace har vunnet en femårskontrakt med Det israelske forsvaret (IDF) om vedlikehold v forsvarets flåte av Hercules transportfly. De fleste flyene er av eldre generasjon og går tilbake til 1970-tallet men de siste to årene har IDF fått åtte nye Super Hercules, og et niende fly kommer i 2018. Kontrakten er verdt 390 millioner shekel.

Rekordmange passasjerer

Israel Railways fraktet rekordmange passasjerer i første halvår av 2017. I alt 31,5 millioner passasjerer reiste med jernbanen mot 29,4 millioner i samme periode i 2016. Hver dag fraktet togene gjennomsnittlig 239,000 passasjerer og det er 12 prosent mer enn de 213,000 fra samme periode i fjor. Ruten med størst økning var linjen mellom Tel Aviv og Jerusalem som hadde en 26 prosents økning, etterfulgt av Ashkelon-Beer Sheva med 20 prosent og Tel Aviv-Hasharon med 8 prosent.

Eksporten økte

Israel Export Institute melder at eksport fra Israel i første halvdel av 2017 gikk opp med 6 prosent. Eksporten omfattet gods og diamanter og tjenester. Mens gods og diamanter økte med 4 prosent økte eksport av tjenester med 8 prosent.

Ingen tvangspensjonering

Et nytt lovforslag i Knesset tar sikte på å forby arbeidsgivere i å tvangs pensjonere ansatte som har passert 67 år, som er pensjonsgrensen i Israel. Bare dersom det foreligger en medisinsk attest fra en lege som sier at den ansatte ikke lenger kan arbeide, kan en arbeidsgiver tvinge dem over i pensjonistenes rekker. Ansatte over 67 må imidlertid finne seg i å eventuelt bli omplassert i en bedrift etter pensjonsalderen har satt inn.