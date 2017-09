Nyhetssammendrag 09. september 2017

Største øvelse på 19 år

Titusener av soldater foruten skip og fly vil ta del i en ti dager lang militær øvelse som starter tirsdag. Øvelsen simulerer en krig mot den islamske terrorgruppen Hizballah, og finner sted i den nordlige delen av Israel, og har fått navnet «Or Hadagan». Øvelsen simulerer en plutselig men liten konflikt med Hizballah. På kort tid eskalerer den til full krig, og målet til de israelske styrkene er å nedkjempe terrorgruppen.

Æresbesøk

Nasjonalforsamlingen i Argentina har erklært besøket til statsminister Binyamin Netanyahu denne måneden for et «æresbesøk». Han vil få denne tittelen når han ankommer Buenos Aires og besøker stedet der hvor Israels ambassade stod før den ble sprengt i lufta av terrorister i mars 1992. 29 personer ble drept i attentatet. Netanyahu skal også besøke jødiske institusjoner i landet og det jødiske sentret som i juli 1994 ble utsatt for et terrorangrep hvor 85 personer ble drept. To israelske presidenter har besøkt Argentina tidligere, og det var Shimon Peres i 2009 og Chaim Herzog i 1989. Netanyahus besøk markerer første gang en sittende israelsk statsminister besøker Argentina.

Pengehjelp til jødene

Diasporaminister Naftali Bennett sa mandag at han arbeider for å få godkjent en bistandspakke på 1 million dollar til jødene i Houston, Texas, som ble rammet av orkanen Harvey og oversvømmelsen som fulgte. Midlene skal gå til å hjelpe jødene i Houston med å gjenreise det som ble ødelagt under orkanen, som jødiske skoler, samfunnssenter og synagoger.

India inn på sokkel

Et statseid energiselskap fra India ønsker seg inn på israelsk kontinentalsokkel for å lete etter gass. Oljeminister Dharmendra Pradhan sa at de så absolutt vil legge inn anbud på blokker på den israelske sokkelen. Dette blir i så fall den største virkelig store avtalen mellom India og Israel etter at landets statsminister Narendra Modi var på offisielt besøk i Israel i sommer. De to landene markerte at de i 2017 har hatt diplomatiske forbindelser i 25 år.

Ny kontrakt for Elbit

Den israelske forsvarsprodusenten Elbit Systems har vunnet en kontrakt på 11 millioner dollar for leveranse av et integrert maritimt system for en marinestyrke i Asia-Stillehavsregionen. Systemet knytter sammen overvåkning langs kysten med en sentral kommando og videre til maritime styrker.

Lavt vannivå

Lite nedbør i vinter har gitt Israel rekordlave ferskvannsnivå i august. Genesaretsjøen pumper nå mer vann ut enn det den tar inn, og mange steder er nye små øyer begynt å dukke på grunn av lav vannstand. De siste årene har sjøen hatt lavt tilsig av vann fra fjellene og underskuddet for august er på 15 millioner kubikkmeter.