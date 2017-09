Nyhetssammendrag 05. september 2017

Ber israelere forlate Florida

Det israelske utenriksdepartementet har bedt israelere i den amerikanske delstaten Florida om å pakke sakene og forlate Florida før orkanen Irma fra Kariben trolig treffer kysten mot slutten av denne uken. Stormen er allerede i kategori fire av fem kategorier, med en vindstyrke på 285 km/t, og er trolig den sterkeste på over 10 år. Dersom og når den treffer land, vil den trolig forårsake enorme ødeleggelser. Det er ventet at myndighetene i Florida vil be folk starte evakuering allerede onsdag.

München-monument

Et monument til minne om de 11 israelske atletene som ble myrdet av palestina-arabiske terrorister under De olympiske sommerleker i München i 1972, skal avdukes onsdag, 45 år etter det grusomme attentatet 6. september 1972. Israels president Reuven Rivlin skal være tilstede under seremonien.

Irans brudd på avtalen

Den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley la under et foredrag frem detaljert informasjon som kan føre til at USA erklærer at Iran har brutt atomavtalen fra 2015. Hun sa at president Donald Trump kan komme til å legge de tekniske detaljene om bruddet bak seg og heller fokusere på helhetsbildet med Irans intensjoner. Til slutt er det opp til kongressen å ta en avgjørelse om hva USA bør gjøre, sa hun. -Jeg skjønner godt at kongressen ikke ønsker denne saken, det er ingen enkel situasjon for dem. Men våre liv handler ikke om lette valg, men om rette valg, sa hun. Blant bruddene var utviklingen av langtrekkende raketter, militære ekspedisjoner i andre land og støtte til terrorgrupper.

Nye fremtidsvåpen

Det israelske forsvarsdepartementet presenterte denne uken flere nye våpensystemer og teknologier som om kort tid vil bli operative i Det israelske forsvaret (IDF). Mange av disse systemene er så avansert at de vil revolusjonere måten IDF håndterer konflikter på. Blant systemene er nye panserkjøretøyer, droner som kan skyte småkalibret ammunisjon fra luften, smarte skytevåpen som kun vil skyte når de er garantert å treffe målet, og ubemannede undervannsbåter som kan samle inn etterretning og kartlegging. Den ubemannede ubåten kan dykke vertikalt og ha tilsvarende kapasiteter som en vanlig ubåt, men vil koste en brøkdel. En ny panserkledning for kjøretøyer kan brukes på stridsvogner så vel som andre kjøretøyer og i tillegg til å skyte ned innkommende raketter kan den også bli nærmest usynlig overfor radaranlegg.

Tapte kvalifiseringskamp

Israel tapte en kvalifiseringskamp for Verdensmesterskapet i fotball tirsdag kveld. Israel spilte mot Italia og tapte 0-1. Dette var Israels femte tap i kvalifiseringsserien. Israel har kun deltatt i verdensmesterskapet en gang før og det var i 1970.