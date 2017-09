Nyhetssammendrag 06. september 2017

Innviet monument

President Reuven Rivlin, hans tyske kollega Frank-Walter Steinmeier, Bayerns president Horst Seehofer og andre dignitærer innviet onsdag minnestøtten over de 11 israelske atletene som ble myrdet av palestina-arabiske terrorister under De olympiske sommerleker i München i 1972. Etter seremonien møtte dignitærene med familiene til atletene som ble myrdet. President Steinmeier sa at OL i 1972 skulle vise verden at Tyskland den gang ikke var det samme Tyskland som i 1936, da Nazistene brukte arrangementet til propaganda. Steinmeier beklage at Tyskland for 45 år siden ikke var i stand til å beskytte israelerne.

Fordømte hyllest

-Fremdeles finnes det mennesker som ser på mordene av atleter som en heroisk handling. Det sa president Reuven Rivlin etter avdukingen av monumentet i München. Han fordømte PLO-leder Mahmoud Abbas Fatah parti som konsekvent har lovprist terrorgruppen Svart September som stod bak drapene under OL i 1972.

Gode forhold til araberland

Statsminister Binyamin Netanyahu sa onsdag at Israels relasjoner med araberlandene er bedre enn noen gang før. Han la til at endringen i den arabiske holdningen overfor Israel har vært større nå enn den var i 1993 etter at Oslo-avtalen ble undertegnet og fredsavtalen med Jordan ble undertegnet i 1994. Bemerkningene kom under et møte i regi av Det israelske utenriksdepartementet.

Transportdrone

Det israelske selskapet Aeronautics Defense System har utviklet en helikopterdrone som kan frakte opptil 90 kilo med forsyninger til slagmarken så vel som annet ulendt terreng. Den nye dronen kan for eksempel frakte ammunisjon og annet utstyr til soldater på slagmarken under en krig og samtidig fly veldig lavt slik at de ikke oppdages av radar eller mennesker. I dag er det armerte kjøretøyer som må frakte ammunisjon og andre nødvendigheter til soldater, noe som utgjør en stor risiko for dem. I fremtiden håper de at dronen vil kunne frakte flere hundre kilo med forsyninger.

Berlins borgermester ut mot BDS

Borgermester Michael Muller i Berlin har gjort det klart at han vil stanse all offentlig støtte til grupper som fremmer boikottaksjoner mot Israel, ifølge en pressemelding fra Central Council of Jews i Tyskland. Borgermesteren sa at BDS-stand med antisemittiske plakater utenfor forretninger er lik metodene Nazistene brukte. Vi vil gjøre alt vi kan for å trekke vår støtte til grupper som oppfordrer til BDS av Israel, sa han.

Rekordstor skatteinntekt

Tall fra Finansdepartementet viser at staten Israel tok inn 204,6 milliarder shekel i tidsrommet januar – august 2017. I august alene tok de inn 27,7 milliarder shekel og dette var rekord for en måned. Mye av rekorden tilskrives salg av teknologiselskapet Mobileye til Intel og Tamar Petroleum.