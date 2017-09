Nyhetssammendrag 09. september 2017

Tilbakeholden om fred

USAs president Donald Trump sa på en pressekonferanse torsdag at han fremdeles håper på å få til en «fredsavtale» mellom Israel og palestina-araberne samtidig som han gav uttrykk for tilbakeholdenhet. -Det er en sjanse for å oppnå fred, men jeg sier det med en viss motvilje, sa Trump. Han la til at tidligere administrasjoner hadde kommet nær målet og sa at de vil gjøre hva de kan. De siste seks månedene har administrasjonens forsøk på å få forhandlingene gjenopptatt ikke ført frem, og palestina-araberne har gitt uttrykk for at de ikke har tro på Trumps engasjement.

Bombet mål i Syria

Israelske jagerfly bombet angivelig et «forskningssenter» som ble brukt til å utvikle kjemiske våpen i Syria. To syriske soldater skal ha blitt drept i aksjonen torsdag. Israel har ikke tatt på seg ansvaret for aksjonen som fant sted utenfor Hama, hvor Syria forsker på og produserer ulike masseødeleggelsesvåpen.

Trolig tiltale mot Sara Netanyahu

Påtalemyndigheten vil trolig ta ut tiltale mot kona til statsminister Binyamin Netanyahu. De mener at hun har mottatt gods og varer som ble betalt av staten, foruten tjenester til sin pleietrengende avdøde far. Mange ser på dette som en politisk vendetta mot Netanyahu-familien. Hun har tidligere vært tiltalt for korrupsjon for å ha tatt ut for store diettgodtgjørelser.

Nye boliger i Jerusalem

Jerusalems planleggingsetat vil trolig legge frem en plan om å byhgge 176 nye boliger i Nof Zion i den arabiske delen av Jerusalem. Dersom planen blir godkjent vil den jødiske befolkningen i denne delen av hovedstaden tredobles, skriver Times of Israel.

Økt utenlandsk investering

Utenlandske investeringer i Israel utgjorde 12,6 milliarder dollar i 2016, og det er en økning på 7 prosent fra året før, ifølge myndighetene. I alt 320 internasjonale selskaper har representasjon i Israel og det er en økning på 300 prosent på 10 år. Disse selskapene står for 50 prosent av midlene som går til forskning og utvikling i Israel og i alt 50,000 israelere er sysselsatt i disse selskapene.

Rekordstort BNP

Israels brutto nasjonalprodukt var i 2016 på 337 milliarder dollar. Dette er ny rekord for staten Israel, skriver Bank of Israel i sin årlige rapport. Samtidig hadde landet en arbeidsledighet helt nede på 4,8 prosent.

Evakuerer diplomater

Det israelske utenriksdepartementet har nå evakuert sine diplomater fra Florida i USA og områdene rundt som risikerer å bli truffet av orkanen Irma. Irma er en kategori 5 storm og er den sterkeste orkanen fra Atlanterhavet noen gang. Det er ventet at den vil fortsette oppover USAs østkyst over helgen.