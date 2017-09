Nyhetssammendrag 08. september 2017

Sara Netanyahu blir tiltalt

Påtalemyndighetene kunngjorde fredag at de vil ta ut tiltale mot statsministerens frue, Sara Netanyahu. I en 16 sider lang anklage beskylder de henne for å angivelig ha brukt over 25,000 shekel i måneden (55,000 kroner) på eksklusiv mat fra dyre restauranter i Jerusalem. De mener at hun over tid har brukt over 360,000 shekel (over 800,000 kroner) av offentlige midler på seg selv og ikke på offisielle gjester eller andre dignitærer. Men mange andre anklager mot henne som har vært under granskning og som det var ventet hun ville bli tiltalt for, er frafalt, angivelig fordi de ikke fantes nok beviser for dem. Blant disse var elektrikerarbeid, bruk av offentlige møbler i et privat hjem og pleiehjelp til sin syke og nå avdøde far.

Vil klage Israel inn for FN

Libanon kunngjorde fredag at de vil klage Israel inn for FNs sikkerhetsråd for å angivelig ha brukt deres luftrom under et angrep mot et militært syrisk anlegg i Hama som forsker på og produserer masseødeleggelsesvåpen. Også Syria har krevd at sikkerhetsrådet reagerer overfor Israel, men jødestaten har ikke tatt på seg ansvaret for bombingen av anlegget denne uken.

Strammer grepet rundt PLO

Det amerikanske Senatet har for neste års utenriksbudsjett implementert den såkalte Taylor-loven fra i sommer, som vil kutte amerikansk bistand til PLO-myndigheten så lenge de praktiserer ordningen med terrortrygd. Det er antatt at PLO-myndigheten brukerover halvparten av sitt budsjett til terrortrygd, som er utbetalinger til familiene av terrorister som sitter arrestert i Israel for terror. De fire siste årene har PLO-myndigheten brukt over en milliard dollar på terrortrygd.

Danske Bank beskyldt for hykleri

Danmarks største bank, Danske Bank, gikk i 2014 i bresjen for en boikott av israelske bedrifter, deriblant Bank Hapoalim, som de mente var involvert i israelske bosetninger noe de mente var uetisk og i strid med internasjonal lov. Denne uken ble det imidlertid kjent at Danske Bank er tatt på fersk gjerning for å ha hvitvasket over en milliard dollar via filialer i Estland. Hvitvaskingen av penger fra Aserbajdsjans ledere pågikk samtidig som at banken gikk ut og boikottet israelske foretak, deriblant Bank Hapoalim, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Soldat skadet under øvelse

En israelsk soldat fra en artilleribataljon ble alvorlig skadet fredag da en granat eksploderte under en øvelse ved Shivta-basen sør i Israel. Soldaten ble evakuert til Beer Sheva hvor legene måtte amputere den ene hånden.

Ny valuta

Ramat Gan Diamant Exchange kunngjorde denne uken at de planlegger å opprette en ny digital valuta ved navnet Carats.IO Diamond Currency. Valutaenheten skal være støttet av diamantene som blir solgt på diamantbørsen. Det er ventet at handel i valutaen vil ta til om tre måneder.