Nyhetssammendrag 11. september 2017

Netanyahu starter rundreise

Statsminister Binyamin Netanyahu og hans kone Sara forlot Israel søndag kveld på en 10 dager lang rundtur som starter i Argentina. Før avgang takket Netanyahu og hans kone for støtten de har fått etter at det ble kjent at påtalemyndigheten planlegger å tiltale Sara for misbruk av offentlige midler. Reisen er historisk fordi det er første gang en sittende israelsk statsminister besøker Latin-Amerika. Etter besøket i Argentina skal de til Bogota i Colombia og videre til Mexico før de ankommer New York. Der skal Netanyahu ha møte med USAs president Donald Trump og han skal tale i FNs generalforsamling under åpningen av høstsesjonen. Bare noen minutter etter talen i FN reiser han tilbake til Israel for å rekke det jødiske nyttåret som starter 20. september.

Hamas i Libanon

Lederen for sikkerhetstjenesten Shin Bet, Nadav Argaman, sier at den islamske terrorgruppen Hamas i Gaza har begynt arbeidet med å sette opp en base i Libanon, og de har fått støtte av Iran til dette. Argaman sa i kabinettmøtet søndag at Hamas fortsetter å investere betydelige ressurser i forberedelsen på en fremtidig konflikt med Israel.

Avverget 70 terroraksjoner

Sikkerhetstjenesten Shim Bet avverget 70 planlagte terroraksjoner mot soldater og sivile i juli og august måneder. I tillegg avdekket de en omfattende hvitvasking av penger til Hamas. Over 200,000 dollar ble overført fra kilder i Tyrkia til Hamas. 29 Hamas-medlemmer ble arrestert i juli etter at en palestina-arabisk terorist knivstakk en far og hans to barn i Halamish. Blant de arresterte var flere av Hamas toppledere i de omstridte områdene, sa statsminister Binyamin Netanyahu under kabinettmøtet søndag.

Jøder søker tilflukt i Atlanta

Jøder i den amerikanske delstaten Florida er i likhet med millioner av andre amerikanere i staten drevet på flukt av orkanen Irma som traff land søndag. Mange av dem har reist nordover og søkt tilflukt i Atlanta. En av de ortodokse synagogene i Atlanta har tatt imot 250 jøder, og det er 12 jødiske institusjoner i byen som har åpnet dørene for jøder fra Florida. Den konservative synagogen B’nai Torah i Atlanta har tatt inn 150 personer inkludert ikke-jøder.

Iron Dome til Europa

US Army – den amerikanske hæren – skal senere denne måneden teste det israelske systemet Iron Dome for mulig bruk ved hærens baser i Europa. Testen skal utføres ved White Sands Missile Range i New Mexico sammen med andre konkurrerende systemer. Dersom Iron Dome kommer best ut er det ventet at US Army vil skaffe seg slike system for bruk ved amerikanske baser i Europa. Iron Dome ble utviklet av Rafael Advanced Defense Systems Ltd. i Israel med amerikanske bevilgninger.