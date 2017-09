Nyhetssammendrag 12. september 2017

Innledet besøk i Argentina

Statsminister Binyamin Netanyahu innledet mandag sitt offisielle besøk i Argentina og tok del i en seremoni hvor terrorister bombet den israelske ambassaden i Buenos Aires i 1992. 29 mennesker ble drept i den iransk-støttede terroraksjonen, inkludert fire diplomater. Dette var det dødeligste angrepet mot en israelsk utenlandsstasjon. -Iran stod bak dette, sa Netanyahu og refererte til ambassadebombingen og bombingen av et jødisk senter i byen to år senere. -Vi er fast bestemt på å kjempe mot Irans terrorisme og vi skal forhindre at den får etablere seg nær våre grenser, sa han.

Hizballah på møteplanen

Når statsminister Binyamin Netanyahu denne uken møter ulike ledere fra Latin-Amerika vil han ta opp den islamske terrorgruppen Hizballahs aktiviteter i regionen. -Hizballah opererer i ulike områder. Disse landene har sikkerhetsbekymringer og de har bedt om Israels ekspertise på dette området, sa han. Etter besøket i Argentina skal han videre til Colombia og Mexico før han reiser til New York.

Land i endring

Den israelske statsministerens besøk i Latin-Amerika markerer en dramatisk endring i relasjonene mellom landene der og jødestaten, ifølge Binyamin Netanyahu. Han sa at landene der er i ferd med å gjennomgå en stor endring og land som i flere tiår var dominert av venstreregjeringer nå beveger seg i en annen retning. Han la til at Israel også neglisjerte landene fordi de lå langt unna både geografisk og politisk, men at den politiske endringen der nå og Israels posisjon som et høyteknologisk land, gjør at de etablerer nye forbindelser og bånd.

Sender hjelp til Florida, Mexico

Flere redningsteam fra Israel er sendt til Florida i USA eter orkanen Irma som drev millioner av mennesker på flukt sist helg. Israel Rescue Coalition og United Hatzalah ankom Miami søndag og de skal utføre lete og redningsaksjoner og medisinsk og traumahjelp. Team fra IsraAID vil hjelpe til med rydding av ødelagte hjem mens team fra ZAKA driver har spesialisert seg på lete og redningsarbeid. Israel kunngjorde også at de vil sende bistand til Mexico som i helgen ble rammet av et kraftig jordskjelv.

Afrika-konferanse avlyst

Det afrikanske landet Togo avlyste mandag den planlagte Afrika-Israel konferansen som skulle vært holdt i hovedstaden Lome i oktober. -Konferansen er utsatt, sa utenriksdepartementet i landet. Togo sa at beslutningen ble tatt fordi det var for liten tid til å planlegge konferansen. Men flere afrikanske land truet med å boikotte den fordi de har tatt parti med palestina-araberne i konflikten, og dette sammen med politisk uro i landet var trolig årsakene.

ISIS drepte 18

Den islamske terrorgruppen ISIS drepte 18 egyptiske politimenn i en konvoi i Sina mandag. Sju andre ble skadet da terroristene angrep konvoien med bomber og maskingeværild.