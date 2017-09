Nyhetssammendrag 13. september 2017

Høyesterett nei til utsettelse

Israels høyesterett har reversert et vedtak i Knesset fra 2015 som tok sikte på å utsette arbeidet med å øke den militære verneplikten blant ultraortodokse jøder. De liberale i Knesset har lenge kjempet for at også de ultraortodokse skal avtjene militærtjeneste og Knesset vedtok i 2014 en lov som ville fremskynde dette. Året etter vedtok forsamlingen å legge dette vedtaket på is, noe høyesterett nå har sagt nei til. Politikerne har nå ett år på seg til å implementere en ny ordning for ultraortodokse.

Antisemittisme på fremmarsj

Nesten an av tre briter har en antisemittisk holdning og nesten halvparten av dem sier seg enig med minst en antisemittisk eller anti-Israel uttalelse. Det kommer frem i en ny stor undersøkelse om britenes holdning til jødene utført av Jewish Policy Research i London. Men Storbritannia har likevel relativt få fanatiske antisemitter. Rapporten konkluderer med at selv om halvparten av britene sier seg enig med minst en anti-Israel uttalelse, så mener bare 6 prosent av dem at Israel ikke har rett til å eksistere og under 10 prosent støtter boikottbevegelsen BDS. Hele 70 prosent av dem ser positivt på jødene.

S-400 til Tyrkia

Tyrkia har undertegnet en avtale med Russland om å kjøpe avanserte S-400 rakettforsvarssystem. Dette markerer den første store ordren fra Russland og har vakt oppsikt ettersom Tyrkia er medlem av NATO.

Nynazister melder demonstrasjon

Nynazister i den svenske byen Gøteborg planlegger en marsj forbi en synagoge i byen på selveste Yom Kippur, lørdag den 30. september. Radikale venstregrupper vil holde en motaksjon og myndighetene frykter uro og sammenstøt. Begge gruppene utgjør en trussel mot jødene, sa Allan Stutzinsky i det jødiske lokalsamfunnet til JTA.

Vil feire Balfour

Storbritannia vil feire 100-års jubileet til Balfour deklarasjonen med stolthet, sa kabinettmedlem og samfunnsminister Sajid Javid denne uken under et møte med medlemmer fra World Jewish Congress. Deklarasjonen fra november 1917 banet vei for opprettelsen av staten Israel i mandatområdet Palestina. PLO-myndigheten truet i fjor med å saksøke Storbritannia over deklarasjonen som de hevdet hadde vært en «katastrofe» for araberne. De ba også Storbritannia om å be om unnskyldning for deklarasjonen i FN.

Ber Syria om å ikke gjengjelde

Russland har anmodet Syrias diktator Bashar Assad om å ikke gjengjelde det angivelige israelske angrepet på et senter for utvikling av kjemiske våpen nord-vest i landet tidligere denne uken. Anmodningen ble også gitt til terrorgruppen Hizballah., ifølge kilder.

Ingen nyvalg

Statsminister Binyamin Netanyahu sa under en pressekonferanse i Argentina i går at rykter om hans avgang bare er tull. -Jeg planlegger ikke å be om at det skrives ut nyvalg, og jeg akter å lede Likud til en stor seier i 2019, sa han.