Nyhetssammendrag 14. september 2017

Israelsk iPhone teknologi

Det amerikanske selskapet Apple avduket denne uken sin hittil siste smarttelefon, iPhone X. Det nye med telefonen er at den kjenner igjen ansiktet til eieren og låser seg automatisk opp. Denne teknologien som en gang var en fiksjon er nå blitt en virkelighet og bak teknologien er trolig det israelske selskapet Realface som Apple kjøpte i februar i år. Hverken Apple eller Realface vil kommentere saken. Den nye telefonen kommer i salg i Israel i desember.

Besøket over i Argentina

Statsminister Binyamin Netanyahu avsluttet onsdag det tre dager lange besøket i Argentina. Han understreket etter at landet overleverte tusener av dokumenter fra Den andre verdenskrig til Israel at en ny epoke mellom de to landene er begynt. President Mauricio Macri forsikret om at Argentina vil samarbeide med Israel og andre allierte for å bekjempe terrorisme, og han kunngjorde at visepresident Gabriela Michetti ville besøke Israel i nær fremtid.

Fikk krigsdokumenter i Argentina

Argentina overrakte Israel 140,000 dokumenter fra Den andre verdenskrig og de påfølgende årene frem til 1950. De en gang så hemmelige dokumentene kaster lys over hvordan Argentina hjalp nazikrigsforbrytere etter krigen og kommunikasjonen landet hadde med andre nasjoner etter krigen. Mange nazikrigsforbrytere søkte tilflukt i Argentina og andre land i Sør-Amerika etter krigen.

Netanyahu i Colombia

Statsminister Binyamin Netanyahu ankom onsdag Colombia hvor han hadde et tre timer langt opphold. Netanyahu talte til jødiske grupper og han møtte med president Juan Manuel Santos og de to undertegnet bilaterale avtaler. Netanyahu sa at Israel ønsker å spille en viktig rolle i Colombias arbeid for å gjenoppbygge landet etter en lang borgerkrig, og Israel ønsker å hjelpe dem med oppbyggingen og utvidelsen av økonomien. Turen går nå videre til Mexico og New York.

PLO trakk søknad

PLO-myndigheten har angivelig trukket sitt initiativ for å bli medlem i FNs turismebyrå etter amerikansk press. De hadde tidligere bedt FN-byrået om å stemme over p inkludere dem som medlem, men saken er nå utsatt i to år, sa byrået.

Reddet i Mongolia

Fem israelske turister ble onsdag reddet fra de snødekte fjellene i den vestlige delen av Mongolia. De fem sendte en alarm ut om at de hadde gått seg vill, og et helikopter lette etter dem i ti timer før de ble funnet og hentet ned. Alt skal stå bra til med de fem.

Færre hus i andre kvartal

Antall hus og leiligheter som ble påbegynt i andre kvartal i Israel gikk ned med 24 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. I alt ble det påbegynt 10,029 nye bolig i andre kvartal.