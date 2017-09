Nyhetssammendrag 15. september 2017

Besøkte Mexico

Statsminister Binyamin Netanyahu besøkte torsdag Mexico og ba om «benådning» for å ikke ha besøkt landet tidligere. «Benådningen» var trolig et forsøk på å be om unnskyldning til Mexico for tidligere i år å ha gitt uttrykk for støtte til USAs president Donald Trump om å bygge en grensemur for å holde illegale immigranter fra Mexico utenfor USA. Netanyahu gratulerte Mexico med nasjonaldagen som begynner lørdag og ga kondolanser til de som mistet familiemedlemmer under jordskjelvet for en uke siden. Israel besluttet tidligere denne uken å sende hjelp til provinsene Oaxaca og Chiapas som ble rammet av jordskjelvet.

På fremmarsj

Israel og Mexico opprettet diplomatiske forbindelser for 65 år siden, men mye tyder på at forbindelsene mellom landene nå er på vei inn i en ny vekstfase. De to landene undertegnet et memorandum om romfartsforskning og avtaler om flytrafikk, kommunikasjon og utvikling. Statsminister Binyamin Netanyahu møtte også med 16 ledere for Mexicos største selskaper og inviterte dem til å investere i Israel, og han møtte med 150 israelske og mexicanske forretningsmenn som var med i et mexicansk-israelsk forretningsforum. Turen går nå videre til USA, hvor Netanyahu skal møte med president Donald Trump før han taler i FNs generalforsamling og reiser hjem tikl Israel onsdag.

Avviser sikkerhetssone

Russland har angivelig avvist et ønske fra Israel om en 60 kilometer dyp sikkerhetssone mellom Golanhøydene og iransk-støttede terrorister i Syria. Russland, som har stor innflytelse over Syria, ville kun love at sjia-styrkene ikke ville komme nærmere enn fem kilometer fra grensen.

To nye F-35 ankom Israel

Israel mottok torsdag ytterligere to nye F-35 jagerfly fra USA etter at leveransen ble utsatt to uker tidligere. De to flyene landet vet Nevatim basen hvor fem andre tilsvarende F-35 Adir fly er stasjonert. To nye fly kommer i desember og det er ventet at Det israelske flyvåpenet da har sin første operative F-35 skvadron.

Daimler investerer

Den tyske bilprodusenten Daimler har gått inn som en strategisk investor i det israelske selskapet StoreDot som har funnet opp en ny batteriteknologi. StoreDots batterier for elektriske biler gjør det trolig mulig å lade opp batteriene på fem minutter, tilsvarende den tiden det tar å tanke opp en stor bil, og de skal ha en rekkevidde på 300 kilometer. Batteritypen er fremdeles under utvikling.

Pratt &Whitney utvider

Den israelske jetmotorprodusenten Bet Shemesh Engines Ltd., kunngjorde denne uken at avtalen med den amerikanske jetmotorprodusenten Pratt & Whitney er betydelig utvidet fra desember i fjor. Utvidelsen økte fra 110 millioner dollar til 640 millioner dollar. Bet Shemesh produserer komponenter til motorer som brukes i mindre jetfly.