Nyhetssammendrag 18. september 2017

Travel uke for Netanyahu

Statsminister Binyamin Netanyahu innleder mandag en travel uke i USA. Søndagen ble brukt til forberedelsen av hans tale i FNs generalforsamling, og mandag skal han møte med USAs president Donald Trump. Senere på dagen skal ha møte Panamas president Juan Carols Varela, Japans statsminister Shinzo Abe og president Paul Kagame fra Rwanda. Sveriges statsminister Stefan Lofven hadde bedt om et møte med Netanyahu, men Netanyahu sa nei, trolig over Sveriges anerkjennelse av en PLO-stat i 2014. Netanyahu skal tale i FN tirsdag ettermiddag.

Vil gripe inn overfor Iran nå

Mossads sjef Yossi Cohen har angivelig bedt om at det blir tatt en tøff linje overfor Iran nå for å hindre at de skaffer seg atomvåpen, fremfor å vente lenger. Cohen skal ifølge Channel 2 ha sagt at Iran er i dag der Nord Korea var for en kort tid siden, og at det må handles nå slik at verden ikke våkner opp til et Iran med en atombombe i morgen.

Mener FN ignorerte etterretning

Israelske myndigheter har beskyldt FNs atomenergibyrå IAEA for å ha ignorert etterretning de fikk overlevert som gav detaljerte opplysninger om hemmelige forbudte atominstallasjoner og forskning ved flere senter i Iran, noe som var i strid med atomavtalen Iran inngikk i 2015. Israelske kilder har ifølge Haaretz sagt at Iran enten nektet adgang for inspektører eller at anleggene det ulovlige arbeidet foregikk på ikke ble kontrollert av IAEA.

Skal rense opp Hoover-demningen

Det israelske selskapet Atlantiums Hydro-Optic UV har fått jobben med å rense opp en invaderende skjellvekst ved Hover-dammen i Nevada i USA. Skjellvekstene er i ferd med å tette turbininntakene og andre deler av dammen, og Atlantiums teknologi kan fjerne skjellene ved ultrafiolett lys fremfor kjemisk behandling. Atlantium skal levere systemet til opprenskningen i oktober måned.

Mitchell Flint er død

Den amerikanske piloten Mitchell Flint som var med å danne Det israelske flyvåpenet i 1948 og som tjenestegjorde i Israels første flyskvadron er død, 94 år gammel. Flint begynte sin karriere i US Navy, og fløy fire år i Stillehavsregionen. Etter krigen studerte han i California til å bli ingeniør, og da han i 1948 så at den nydannede staten Israel var desperat etter piloter så reise han sammen med en gruppe andre «utlendinger» til Israel som piloter og kjempet mot araberlandene. Han var en av grunnleggerne av Machal, ikke-israelere som kjempet i krigen i 1948. Han ble deretter en av de første medlemmene av Israel Air Force og trente opp israelere til å bli piloter. Flint døde av naturlige årsaker i Los Angeles.