Nyhetssamendrag 19. september 2017

Netanyahu og Trump i møte

Iran stod på dagsordenen da statsminister Binyamin Netanyahu hadde et møte med USAs president Donald Trump mandag. Netanyahu skal ha understreket overfor Trump hvor alvorlig en trussel Iran er for jødestaten. Trump på sin side gjentok ønsket om å få til en fredsavtale mellom Israel og palestina-araberne. Netanyahu lovpriste Trump for måten Amerika har håndtert de bilaterale forbindelsene med Israel, og for hvor sterk forbindelsene mellom de to landene nå er.

Netanyahu og Sissi i møte

Statsminister Binyamin Netanyahu og Egypts president Abdel-Fattah el-Sissi møttes mandag i New York i forkant av åpningen av FNs generalforsamling. De to møttes på Palace Hotel hvor den egyptiske presidenten bor under oppholdet, og dette var første gang de to lederne satte seg ned for en offentlig samtale. Sissi møtte tidligere på dagen en gruppe jødiske ledere i New York, noe han har gjort flere ganger tidligere.

USA-base i Israel

For første gang i historien har USA opprettet en offisiell permanent militærbase i Israel. Basen ble opprettet mandag i Negev og har angivelig vært under bygging siden i fjor. Basen blir relativt liten og ligger inne på Israel Air Forces Mashabim Air Base vest av Dimona. De amerikanske styrkene vil være under kontroll av USAS Europa-kommando, EUCOM, og fokus for basen er luftforsvar.

Konsulat stengt

Det israelske konsulatet i New York måtte denne uken stenge for andre gang på få dager på grunn av trusler mot statsminister Binyamin Netanyahu. Det ble også sendt et brev til konsulatet som inneholdt et hvitt pulver.

Skal bygge grensegjerde

Elta North America, et datterselskap av Israel Aerospace Industries er ett av fire selskaper som skal bygge prototypen på et nytt smart grensegjerdesystem som skal bygges langs grensen mot Mexico. I alt 200 selskaper fra hele verden konkurrerte om en kontrakt, men bare fire ble plukket ut til å gå videre for å utvikle en prototype, og Elta North America var ett av dem.

Nytt marineskip for Kypros

Israel Shipyards Ltd. har lansert et nytt patruljefartøy for den kypriotiske marinen. Skipet ble avduket og vist frem i Haifa Bay hvor verftet ligger. Skipet ble bestilt i desember 2015m og skal leveres til Kypros mot slutten av året og kontrakten er på flere titalls millioner Euro. Det nye marinefartøyet er basert på de israelske modellene SAAR 4 og SAAR 4.5, og er 62 meter og har en maksfart på 32 knop med en besetning på 30. Skipet kan utstyres med svært avanserte våpensystem.

Hummus i Europa

Strauss Group Ltd og Pepsico skal om kort tid begynne salg av hummus i Tyskland. For Strauss er dette en milepel ettersom det kan åpne for større salg av hummus på kontinentet. Strauss merke Sabra er verdens mest solgte Hummus.