Nyhetssammendrag 20. september 2017

Iran fokus for tale i FN

Statsminister Binyamin Netanyahu åpnet sin tale i FNs generalforsamling med å vise til hvor mange nye land som nå samarbeider med Israel, enten det er digital sikkerhet, vann eller annen teknologi, så har stadig flere land valgt å samarbeide med jødestaten. Netanyahu sa fra talerstolen at Israel er midt inne i en ny revolusjon hvor Israel har styrket sin ståplass blant nasjonene og andre land har endelig våknet opp til å se hva Israel kan gjøre for dem, sa han. Deretter vendte han fokus mot Iran og den kontroversielle atomavtalen og oppfordret det internasjonale samfunnet til å endre den eller forkaste den. Han sa at avtalen slik den foreligger i dag ikke blokkerer Irans vei for å bli en atommakt, men snarere har asfaltert veien mot å bli en atommakt.

Skarp Iran-kritikk fra Trump

I sin første tale til FNs generalforsamling som USAs president tordnet Donald Trump mot Iran og understreket at landets fremste eksportvare er vold. Han sa videre at atomavtalen som også Israel har kritisert, er en direkte «pinlighet» og antydet at han kan komme til å avstå fra å fornye den når avtalen skal opp til behandling i midten av oktober. Trump gikk også hardt etter Nord Koreas brutale diktator Kim Jong Un og kalte ham «rakettmannen på selvmordsmarsj» og advarte om at USA vil utslette Nord Korea dersom de ikke trekker tilbake sin atomutfordring. Statsminister Binaymin Netanyahu sa at han i de over 30 årene han har hatt med FN å gjøre. Aldri har hørt en så modig og kraftig tale i forsamlingen.

Hamas inviterer Abbas

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas i Gaza har invitert PLO-myndigheten og leder Mahmoud Abbas til å sende representanter til Gaza for å ta over kontrollen over området de kuppet i 2007. Hamas og PLO har flere ganger forsøkt å komme frem til en forsoning uten at det har lykkes. Men økonomisk press takket være en israelsk og egyptisk blokade av Gaza har gjort at Hamas er svekket, skriver israelske aviser.

Jødisk nytt år

Det jødiske nyttåret – Rosh Hashanah – begynner ved solnedgang onsdag kveld. Ved utgangen av det jødiske året 5777, hadde Israel 8.743 millioner innbyggere, hvorav over 6.5 millioner er jøder og araberne utgjør 1.8 millioner. Gruppen «andre utgjorde nær 400.000. Det siste året har befolkningen vokst med 156,000 mennesker og befolkningsveksten er på 1.8 prosent. Israels fødselsrate er på 3.11 og det er det høyeste i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). I alt 27.000 mennesker flyttet til Israel det siste året og av dem var 25.000 immigranter. Det kom flest immigranter fra det tidligere Sovjetunionen, etterfulgt av Frankrike og USA. Statistisk Sentralbyrå mener at folkeveksten vil fortsette i årene som kommer og Israel vil ha 10 millioner innbyggere i 2024 og 20 millioner i 2065.