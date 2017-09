Nyhetssammendrag 25. september 2017

Kurdisk valg

5 millioner kurdere i den nordlige delen av Irak skal mandag avholde folkeavstemming over uavhengighet. Israelske politikere har gitt sin støtte til kurderne, til Tyrkias store irritasjon. I alt 25 millioner kurdere holder til i områdene mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Statsminister Binyamin Netanyahu sa i et møte med republikanske kongressmedlemmer i sommer at kurderne deler Vestens verdier. Tidligere denne måneden sa han at Israel «støtter det legitime forsøket blant kurderne i å få en egen stat». Israelske sikkerhetsledere har også støttet en kurdisk stat fordi det vil styrke Israels strategiske posisjon i regionen, skriver Algemeiner.

Tysk valg

Alle prognosene tydet i natt på at rikskansler Angela Merkel lå an til å vinne en ny fireårsperiode som Tysklands leder. Den kristne-konservative unionen lå an til å få 33 prosent av stemmene, det laveste på 70 år, mens sosialdemokratene lå an til å få rundt 20 prosent. Nasjonalistene AfD vant imidlertid en brakseier, ettersom de kom inn som det tredje største partiet og får trolig 13 prosent.

Iran testet rakett

Israel har fordømt Irans testing av en langtrekkende ballistisk rakett lørdag. Raketten hadde en rekkevidde på nesten 2000 kilometer, og Iran kunngjorde at raketten kunne ha flere stridshoder. Statsminister Binyamin Netanyahu sammenkalte søndag sikkerhetskabinettet for å diskutere testen.

PLO i Interpol

Israel arbeider nå for å hindre at PLO-myndigheten blir tatt opp som medlem i Interpol, det internasjonale samarbeidsorganet for nasjonale politienheter. Interpol har møte i Kina denne uken hvor de vil stemme over nye medlemmer. Israel sier at dersom PLO får tilgang til Interpols materiale vil dette kunne havne i hendene på terrorgrupper.

Nisman ble myrdet

Den argentinske spesialetterforskeren Alberto Nisman som ble funnet død i 2015 bare noen timer før han skulle offentliggjøre sine funn i etterforskningen rundt bombingen av det jødiske kultursenteret i Buenos Aires i 1994, ble myrdet av to personer, ifølge en offentlig rapport. Nisman ble tvunget til å ta et narkotisk stoff før han ble slått helseløs og drapsmennene rotet til leiligheten hans for å få det til å se ut som et selvmord. Han ble funnet død av et skudd fra en .22 kaliber pistol som ble gitt ham av Diego Lagomarsino. Sistnevnte er tiltalt for å ha gitt Nisman pistolen, men ikke noe annet. Nisman hadde angivelig informasjon som indikerte at daværende president Christina Fernandez de Kirchner, tildekket Irans involvering i bombingen av kultursenteret i 1994, hvor 95 mennesker ble drept.

Iran viste S-300

Den iranske revolusjonærgaren viste søndag frem de nye S-300 rakettene som de har fått fra Russland. S-300 er et avansert luftforsvarssystem som gjør det langt vanskeligere for andre land å angripe Irans atominstallasjoner. Dette var første gang garden viste frem et komplett system.