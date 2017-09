Nyhetssammendrag 26. september 2017

Gratulerte Merkel

Statsminister Binyamin Netanyahu gratulerte Tysklands rikskansler Angela Merkel med sin fjerde seier etter helgens valg. -Gratulerer til Angela Merkel, en sann Israel-venn, sa Netanyahu. Merkels politiske blokk bestående av Kristendemokratene og Kristen sosial-union fikk 33 prosent av stemmene, og til tross for seieren var dette det dårligste valket til de kristne på flere generasjoner.

Beroliger jøder

Lederen for det nasjonalistiske partiet AfD i Tyskland som kom inn på 3. plass med 13 prosent av stemmene, forsøkte mandag å berolige jødene. Alexander Gauland sa på en pressekonferanse at det ikke er noe i partiet eller partiets program som bør vekke uro hos jøder i Tyskland. Likevel har flere jødiske ledere gitt uttrykk for sterk uro over at et nasjonalistisk parti har gått fra ingen representasjon i nasjonalforsamlingen, til landets tredje største parti. En meningsmåling utført av en tysk gruppe som fremmer tysk-israelske forbindelser, viste at AfD politikerne har et positivt syn på Israel og tar Israels nasjonale sikkerhet på alvor. De mener støtter også statsminister Binyamin Netanyahus krav om at palestina-araberne på å anerkjenne Israel som en jødisk stat og støtter styrkede bånd mellom Israel og Berlin.

SAP kjøpte Gigya

Verdens fjerde største programvareutvikler SAB kunngjorde at de vil kjøpe opp det nyoppstartede israelske selskapet Gigya for hele 350 millioner dollar eller 2.8 milliarder kroner. Det er ventet at avtalen vil bli ferdiggjort om et par uker. Tyske SAP har hatt kontor Ra’anana i Israel siden 1998 og sysselsetter over 700 ansatte. Gigya ble dannet i Tel Aviv i 2006 og sysselsetter 100 i Israel. Deres fokus er programvarer som analyserer brukerdata for webportaler med stor trafikk, som Fox News, Forbes, og Pepsi.

IBM kjøpte Cloudigo

Den amerikanske programvaregiganten IBM kunngjorde at de skal kjøpe opp det israelske selskapet Cloudigo. Sistnevnte har spesialisert seg i byggingen av datasenter infrastruktur og er en ledende leverandør av nettverkstjenester. Prisen er ikke kjent. IBM har de siste årene brukt anslagsvis over 1 milliard dollar på oppkjøp av israelske programvareselskap.

Oppjusterte Leviathan-feltet

Ny leteboring på det gigantiske gassfeltet Leviathan viser at feltet trolig inneholder 21,400 milliarder kubikkfot gass. Oppjusteringen kom etter leteboring i seksjon 5.

Elbit vant ny kontrakt

Forsvarsprodusenten Elbit System Ltd. kunngjorde denne uken at de er tildelt en kontrakt med et afrikansk land til en verdi av 240 millioner dollar. Elbit skal levere ulike forsvarssystem til landet som gjør at landets hær oppfyller alle operasjonelle krav for ulike fronter. De skal også oppgradere landets eksisterende helikopter. Elbit ville ikke navngi landet.