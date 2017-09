Nyhetssammendrag 27. september 2017

Terrorist drepte tre

En 37 år gammel palestina-araber drepte tre israelske vakter ved en kontrollpost i Har Adar nordvest av Jerusalem tirsdag formiddag. Terroristen var sikkerhetsklarert av israelske myndigheter og jobbet med renhold ved en bosetning. Vakter fattet mistanke til ham da han ankom en kontrollpost og åpnet ild med et håndvåpen han hadde med seg. En fjerde vakt ble også skadet. Statsminister Binyamin Netanyahu sa at hjemmet til terroristen vil bli revet.

Lovprist som «martyr»

PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas Fatah parti hyllet den 37 år gamle terroristen Mahdmoud Ahmed Jamal som en «martyr» etter terrordrapene tirsdag. Jamals familie vil nå få «terrortrygd» på 72,000 kroner i måneden for resten av livet, sier Palestinian Media Watch.

Bekymret for antisemittisme

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i en samtale med Tysklands rikskansler Angela Merkel tirsdag at Israel er bekymret over økningen i antisemittismen i landet etter at nasjonalistpartiet AfD kom inn som landets tredje største parti etter valget i helgen. -Israel er bekymret over økningen i antisemittismen de siste årene blant politiske elementer fra både høyre og venstresiden, så vel som fra islamske element, sa han.

Solid seier for kurderne

Over 90 prosent av kurderne som deltok i folkeavstemningen om uavhengighet mandag stemte for initiativet. Det fikk Tyrkia, Iran og Irak til å true med militær makt dersom de ikke dropper sine ambisjoner. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å bryte alle forbindelsene med Israel dersom de ikke trekker tilbake sin støtte for kurdisk uavhengighet. Israel har flere ganger i år gått ut og støttet kurdernes initiativ. Iran, Irak og Tyrkia har også beskyldt Israel for å stå bak opprettelsen av «et andre Israel» i Midt Østen.

Terrorist besøker EU

Den palestina-arabiske terroristen og flykapreren Leila Khaled er invitert til Brussel for å snakke om «Kvinners rolle i populær palestina-arabisk motstandsbevegelse». Det er EU-parlamentet som står bak konferansen hvor hun skal snakke om «kvinners rettigheter, og det var det radikale røde partiet Izquierda Unida fra Spania som inviterte dem. Khaled var med å kapre et amerikansk passasjerfly i 1969 og kommanderte det til Damaskus. I 1970 arresterte israelske agenter henne med to granater da hun forsøkte å kapre et El Al fly fra Amsterdam sammen med en annen kaprer som ble skutt og drept. Hun ble løslatt av Storbritannia en måned senere i bytte for gisler fra en annen kapring.

Omdirigerer nazi-marsj

En domstol i Sverige har beordret nynazister som skal marsjere i Gøteborg på Yom Kippur til å finne en annen rute som går utenom den jødiske synagogen i byen. Det var politiet som la opp den opprinnelige ruten forbi synagogen for å holde marsjen unna hovedgatene. Men domstolen har nå dirigert dem videre bort etter bønn fra jødene.