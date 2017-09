Nyhetssammendrag 28. september 2017

Interpol tar opp PLO

Den internasjonale politiorganisasjonen Interpol besluttet onsdag å ta opp PLO-myndigheten som medlem. 73 av gruppens 133 medlemmer stemte for søknaden fra Ramallah om å ta opp «Staten Palestina» inn som medlem, mens 24 stemte mot og 34 avstod. Vedtaket ble sett på som et nederlag for Israel som hadde drevet en intens lobbykampanje mot medlemskap for PLO-myndigheten.

Vil ikke dele informasjon

Israel og USA vil ikke etterkomme Interpol-henvendelser fra PLO-myndigheten. Selv om PLO hevdet at de bare vil utstede arrestordre på kriminelle palestina-arabere, så åpner medlemskapet for at de kan kreve andre personer utlevert for ulike «forbrytelser». Israel gjorde det klart at de ikke vil etterfølge krav fra PLO, og en amerikansk politiker understreket det samme. Senator Ben Cardin som er demokratenes leder i utenrikskomiteen sa at de er bekymret for at PLO nå vil utstede «røde lapper» som er et «instrument» for en internasjonal arrestordre. -Slike røde lapper vil ikke bli anerkjent i en rekke land, inkludert USA, sa han.

FN truer med svarteliste

Det kontroversielle FNs menneskerettighetsråd sendte for to uker siden et brev til 150 israelske og internasjonale selskaper med trussel om å svarteliste dem dersom de fornyer sine kontrakter og operasjoner i det de anser som «okkupert territorium». Haaretz skriver at halvparten av selskapene er israelske, inkludert den farmasøytiske giganten Teva, Bezeq, Egged, Mekorot, Hapoalim og Leumi. 30 var fra USA og inkluderte Coca-Cola og Caterpillar. De andre var fra blant annet Norge, Tyskland og Sør-Korea. USA har truet med å forlate hele rådet dersom listen blir offentliggjort.

Frykter nye raketter

Det israelske forsvaret frykter at den islamske terrorgruppen Hizballah vil få levert nye presisjons-styrte raketter fra Iran. Under atomavtalen Iran inngikk med Vesten i 2015, ble det åpnet for at Iran skal kunne konvertere konvensjonelle raketter til presisjonsstyrte RAAD raketter. Disse er spesielt egnet til bruk mot stridsvogner og er svært effektive. Iran har klart å konvertere gamle raketter med sprengladninger på flere hundre kilo til RAAD-raketter, og det er trolig bare et disspørsmål før Hizballah får dem overlevert.

To drept, fire skadet i øvelse

To israelske soldater ble drept og fire andre skadet da en pansret howitzer-vogn veltet under en øvelse på Golanhøydene tirsdag kveld. De omkomne var løytnant Avshalom Armoni og sersjant Avinoam Cohen.

Investerer i Hapoalim

En gruppe amerikanske investorer, inkludert pensjonsfondet ved et større universitet, har kjøpt 49 prosent av de kontrollerende aksjene i Bank Hapoalim. Prislappen var 2 milliarder shekel.