Nyhetssammendrag 29. september 2017

Yom Kippur starter fredag

Jødene innleder fredag kveld Yom Kippur – forsoningsdagen – som er den aller helligste av de jødiske høytidsdagene. Politiet og militæret er i høy beredskap, og landet står nærmest helt stille under denne høytiden. All flytrafikk opphørte etter klokken 13.35, og busser og tog trappet også ned og stanset all trafikk. Også radio og fjernsyn slutter å sende. Høytiden avsluttes lørdag kveld ved solnedgang.

Tropper ved synagoge i Danmark

For første gang i moderne historie har Danmark utplassert militære tropper for å holde vakt ved den israelske ambassaden og ved synagogen i København. Begge stedene har hatt ekstra politibeskyttelse etter to dødelige terroraksjoner i 2015, men dette skal være første gang siden Den andre verdenskrig at Danmark har satt ut soldater ved synagogen og ambassaden. Danske myndigheter har hevet terrortrusselen til 4 av en skala på 5, men det foreligger ingen nye trusler. Soldatene blir brukt fordi politiet trenger sine styrker andre steder i hovedstaden, melder media.

Bosetningene en del av Israel

Den amerikanske ambassadøren til Israel, David Friedman, sa denne uken at Israel bare «okkuperer» to prosent av Judea og Samaria og at bosetningene der er en del av nasjonen Israel. Uttalelsene satte sinnene i kok hos palestina-araberne som har gjort krav på det meste av Judea og Samaria som de vil ha som en del av en fremtidig stat. -Selvsagt er der viktige sikkerhetsmessige betraktninger rundt disse bosetningene, de har en viktig nasjonalistisk, historisk og religiøs betydning, og jeg tror settlerne ser på seg selv som israelere og Israel ser på settlerne som israelere, sa han.

Fornøyde settlere

Lederen for Yesha Council – paraplyorganisasjonen for bosetningene – var fornøyd med ambassadør David Friedmans uttalelser denne uken. Oded Revivi som er organisasjonens utenriksutsending sa at ambassadøren burde roses for å ha brukt fakta for å beskrive virkeligheten i Judea og Samaria. -Alle de israelske byene og stedene, pluss infrastrukturen inkludert veier, utgjør mindre enn to prosent av det de beskriver som «Vestbanken», sa han.

Vin til Kina

Israelsk eksport av vin til Kina er i ferd med å nå nye høyder. Vinprodusenten Hayotzer skal bygge et anlegg i Kina til over 65 millioner kroner for å dekke etterspørselen etter vin fra jødestaten. Selskapet sier at Kina er et av de største vinmarkedet i verden, og kineserne ser på kosher vin som et symbol på kvalitet, skriver Ynet.

Investorer til Israel

Nyoppstartede bedrifter i Israel tok inn 1,2 milliarder dollar i ny kapital i tredje kvartal i år. Hittil i år har de tatt inn 3,5 milliarder dollar og i september alene tok de inn 600 millioner dollar. Investorene har tro på israelsk teknologi på flere fronter, og regner med solid avkastning på investeringene.