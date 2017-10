Nyhetssammendrag 02. oktober 2017

Terror i Canada

En somalier kjørte ned og forsøkte å stikke i hjel en politimann i Edmonton i provinsen Alberta i Canada lørdag kveld. Politiet betegnet angrepet som en terroraksjon, og somalieren som hadde søkt om flyktningstatus var kjent for sine ekstremistiske islamsk holdninger. Kort tid etterpå forsøkte en mann å kjøre ned fotgjengere med en varebil i samme by. Politiet tror at disse to aksjonene var terror og hadde en sammenheng. I alt fire personer ble skadet.

Terror i Frankrike

Den islamske terrorgruppen ISIS tok på seg ansvaret for et dødelig terrorangrep i Marseille i Frankrike søndag. To kvinner ble dolket til døde på togstasjonen i byen av en islamsk terrorist. Terroristen ble skutt ned og drept av soldater som holdt vakt ved stasjonen.

Dødeligste måned i Syria

September 2017 er den hittil dødeligste måneden i Syrias borgerkrig som startet i 2011. Minst 3,000 ble drept i løpet av måneden, inkludert 955 sivile, melder Syrian Observatory for Human Rights.

Vanunu til Norge?

Det israelske utenriksdepartementet sa søndag at de vil gjennomgå reiserestriksjonene for Mordechai Vanunu som ble dømt for å ha utlevert israelske atomhemmeligheter og som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. Israelske myndigheter ville ikke si noe om hvorvidt Vanunu har bedt om å få reise til Norge. Vanunu giftet seg i mai 2015 med norske Kristin Joachimsen. Vanunu sonet 18 år i fengsel for å ha lekket detaljerte opplysninger og bilder om et israelsk atomvåpenprogram. Da han ble løslatt i 2004 søkte han om asyl i Norge.

Minst 50 pågrepet i Sverige

Svensk politi opplyste at minst 50 personer som deltok i en antisemittisk marsj i Gøteborg i Sverige lørdag ble pågrepet. I alt 600 nasjonalsosialister deltok i marsjen som opprinnelig skulle gå forbi byens synagoge. En domstol beordret i forrige uke en annen rute for demonstrantene.

Voldsomme sammenstøt i Spania

Nærmere 900 personer ble skadet da spansk politi rykket inn for å stanse avstemmingen om uavhengighet i provinsen Catalonia i Spania søndag. 90 prosent av de 2,2 millioner innbyggerne i provinsen som deltok i folkeavstemmingen, stemte for uavhengighet. Spania sendte inn spesialstyrker for å stanse valget fordi det er i strid med landets grunnlov.

Bruker israelsk utstyr

Den amerikanske hæren har godkjent planene om å installere det israelske Trophy systemet på et ukjent antall amerikanske stridsvogner av typen M1A2 Abrams. Systemet er et aktivt beskyttelsessystem for vognene, og systemet kan avdekke og nøytralisere innkommende ild mot vognene, som anti-stridsvogn raketter.