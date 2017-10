Nyhetssammendrag 03. oktober 2017

Massemord i Las Vegas

Minst 59 personer ble drept og over 500 skadet da en 64 år gammel mann åpnet ild mot tusenvis av tilhørere på en countrymusikk konsert i Las Vegas natt til mandag. Den islamske terrorgruppen ISIS hevdet at gjerningsmannen Stephen Paddock hadde konvertert til Islam tidligere i sommer, men dette er ikke bekreftet av amerikanske etterforskere. Paddock rigget seg til i 32 etasje på et hotellrom og åpnet ild mot tilhørerne.

Rekordlav vannstand

Like før israelerne begynner feiringen av løvhyttefesten – sukkot – har vannmyndighetene advart om at vannstanden i Genesaretsjøen snart er på det laveste nivået noen gang. Den nordlige delen av Israel er inne i den verste tørkeperioden på 100 år, og vannskiferen i landet har et underskudd på 2,5 milliarder kubikkliter vann, sa Vannmyndighetens talsmann Uri Schor. Genesaretsjøen er et populært reisemål for israelerne under løvhyttefesten som begynner onsdag. Vannstanden er nå på 214,13 meter under havnivå og det er 1,1 meter under den røde farelinjen.

Vil doble IT-eksperter

Israelske myndigheter tar sikte på å doble antall IT-arbeidere (informasjons teknologi) fra 270,000 til over en halv million i løpet av de neste ti årene. Målet ble presentert av Innovation Auhtority i den årlige rapporten som ble lagt frem denne uken. Israelsk høyteknologisektor er inne i en usedvanlig sterk vekst og trenger nye arbeidstakere, heter det i rapporten.

Forsøkte smugle granater

Den amerikanske Trump-administrasjonens beslutning i sommer om å fryse eller utsette militær bistand til Egypt til en verdi av 300 millioner dollar ble tatt fordi Egypt forsøkte å smugle inn 30,000 granater fra Nord Korea. Forsyningen ble avdekket i siste liten i fjor sommer og var ifølge FN den største våpenleveransen fra sanksjonsrammede Nord Korea som var avdekket. Forsyningen var så stor at bare landets militære kunne ha stått bak ordren som var skjult under en malmlast på et frakteskip. Egypt har hatt normale diplomatiske forbindelser med Nord Korea siden 1970-tallet.

Drone-helikopter

Israel Aerospace Industries kunngjorde denne uken at de har gjort ferdig prototypen på et nytt ubemannet helikopter. Air Hopper som er navnet på maskinen skal kunne brukes til militært så vel som sivilt bruk, og kan tenkes å evakuere skadde soldater fra en slagmark, eller lever utstyr til fronten. Den har en lastekapasitet på opptil 180 kilo. IAI ser for seg globalt salg av maskinen som kan operere natt eller dag i all slags vær, og koster bare en brøkdel av et bemannet helikopter.

Strandet etter konkurs

Flere hundre israelere var blant de mange tusen passasjerer som ble strandet da britiske lavkostselskap Monarch gikk konkurs denne uken. Monarch er det andre lavprisselskapet til å gå konkurs i år, etter at Air Berlin kollapset tidligere i år.