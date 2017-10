Nyhetssammendrag 04. oktober 2017

Vil ha større amerikansk rolle

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman mener USA bør innta en mer aktiv rolle i det turbulente Midt-Østen. I et intervju med den hebraiske nyhetstjenesten Walla sa han at riktignok har USA sine egne utfordringer å ta seg av, men vi vet at jo mer USA involverer seg i regionen, jo bedre er det for staten Israel, sa han. Av uromomenter i regionen nevnte han borgerkrigen i Syria, ISIS og Iran.

PLO-krav overfor Hamas

PLO-leder Mahmoud Abbas har angivelig satt som krav overfor Hamas for å danne en forsoningsregjering, at de oppløser den militære fløyen i bevegelsen. Abbas skal ha sagt at han ikke vil tillate at Hamas får beholde sine våpen og bevæpnede «brigader» dersom Gaza skal overføres til PLO-myndighetens kontroll. Hamas politbyrås leder Ismail Haniyeh avviste imidlertid kravet om å gi opp våpnene.

Israel-krav overfor Hamas

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i et møte med Likud i Maaleh Adumim at Israel ikke vil godkjenne en «falsk» palestina-arabisk forsoning mellom PLO-myndigheten og Hamas. Han sa at Israel krevde at Hamas også anerkjenner Israel, eliminerer sin militære ving og bryter alle forbindelser med Iran.

5G mobiltelefon fra Israel

Når det nye 5G mobiltelefonnettet blir lansert i 2019 av Qualcomm, så kan mye av æren for utviklingen av det lynraske nettverket gå til Israel. Qualcomms første 5G mobilnettverk var nemlig utviklet av DesignArt i Raana. Det nye nettverket vil ha en enorm hastighet for brukerne samtidig som det bruker relativt lite energi. Qualcom Israel er eid av amerikanske Qualcomm, og utvikler chip som brukes i mobiltelefoner og lignende.

Rekordstore valutareserver

Israels valutareserver var på svimlende 11,051 milliarder dollar ved utgangen av september i år. Det er en økning på 31 millioner fra august. Reservene utgjør 33,3 prosent av brutto nasjonalprodukt, melder Bank of Israel. For ett år siden var reservene på 98 milliarder dollar.

Økt handel med Russland

Handelen mellom Israel og Russland økte med 380 millioner dollar i første halvår av 2017 og dette representerer en økning på 25 prosent fra året før, melder Jewish Telegraphic Agency. Mens de to landene ahr vært i samtaler om en frihandelsavtale siden 2013, så er en av de viktigste årsakene til økningen at det russiske markedet er attraktivt til israelske forretningsledere.

Stenger selvstyreområdene

Israel har besluttet at de palestina-arabiske selvstyreområdene og Gaza skal være stengt i 11 dager til etter sukkot – løvhyttefesten – som begynner onsdag kveld. Det er vanlig at Israel stenger områdene under jødiske høytider, men til nå har det bare vært vanlig å stenge ved begynnelsen og slutten på løvhyttefesten.