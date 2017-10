Løvhyttefest er en gledens tid

Av Vidar Norberg og Heljä Norberg

Etter en lang og het sommer kommer høsten med svalere luft og de bibelske festene. Det ventes storinnrykk både til Bet Norvegia i Jerusalem og Sjømannskirken i Ashdod.

Høstens høytider startet med rosh hashana. Det er en tid hvor menneske skal ransake seg selv, gjøre opp sin synd med Gud og mennesker slik at ens navn må stå i Livets bok. Det blåses i shofaren 101 ganger i synagogen for at denne gjennomtrengende lyd skal kalle til bot, samt at bønnen om nåde må nå opp til Gud.

I butikkene er det epler og honning i mange varianter. Jødene tar en eplebåt, kanskje et bilde på Guds øyensten, dypper den ned i honningen, som er velsignelsen, og så ønsker de hverandre godt og søtt år.

–Shana tova u’metuka!

Fra rosh hashana og frem til yom kippur telles det ti botsdager. Dette er en tid hvor man skal ransake seg selv og gjøre opp sin synd. Så kommer yom kippur. Under templets tid tok ypperstepresten to bukker. Den ene ble ofret. På den andre la presten folkets synder og sendte den ut i ørkenen, derav navnet «syndebukk». Blod ble stenket på nådestolen, paktens ark. Så var syndene sonet. Templets offerpraksis er et bilde som peker frem mot Jesu forsoningsverk. Guds lyteløse Sønn ble ofret en gang for alle.

«Derfor er Han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt». (Heb. 9, 15).

Yom kippur er en faste som varer i 25 timer. Radio og fjernsyn stanser sine sendinger. Ben- Gurion internasjonale flyplass stenges som resten av landet. I gatene er det ikke trafikk. Barna leker der. Det er en stor dag for dem som vil sykle. Barn får nok føde, men voksne som er friske, faster. Ingen annen dag har vel så mange mennesker som søker til synagogene. Det viktigste er kanskje å høre den gamle sangen «Kol nidre» (alle løfter). Det er en bønn om tilgivelse for brutte løfter. Kol Nidre ble til fordi jødene ble tvunget til å konvertere til katolsk tro eller forlate landet. Men der var noen som «løy» og sa de var katolikker for å beholde liv, hjem og embede, men hjemme var de hemmelige jøder. Siden de hadde lovet å være kristne, måtte de be om tilgivelse for de brutte løfter.

Når så synden er oppgjort etter botsdager og forsoningsdag, kommer gleden. I jødisk tanke er forbindelsen med Gud gjenopprettet. Hva er vel da mer naturlig enn løvhyttefesten og simchat Tora, som man kan kalle Bibelens gledesfest.

Like etter yom kippur så man at de første løvhyttene var satt opp. Butikker har lenge vært fulle av «julepynt» for å pynte løvhyttene til festen. Noen henger også frukt i taket. Enten man bor på King David hotell eller Bet Norvegia, så kommer løvhyttene opp. De står overalt, i hager, nesten på veien og balkonger.

I år er det 50 år siden Jerusalem ble gjenforenet. Det er klart for en minneverdig feiring.

Blant de store arrangementer nevnes Jerusalem-marsjen med både jøder og kristne. Så kommer titusener av jøder til å møte opp på prestevelsignelsen «birchat kohanim» ved Vestmuren.

–Chag sameah – gledelig høytid!

Høstens høytider i Israel

JØDISK NYTTÅR

Onsdag 20.09.2017: Erev rosh hashana, feiringen av det jødiske nyttåret begynner ved solnedgang. Jødene går inn i det jødiske år 5778. Høytiden feires i to dager (3. Mos. 23:23–25).

Torsdag 21.09.2017: Rosh hashana, 1. helligdag.

Fredag: 22.09.2017: Rosh hashana, 2. helligdag, som går ut ved solnedgang og sabbaten begynner. Det blir tre helligdager etter hverandre.

DEN STORE FORSONINGSDAGEN

Fredag: 29.09.2017: Erev yom kippur. Den store forsoningsdagen begynner på kvelden. Det er jødenes helligste dag. Folk faster, Ben-Gurion flyplass stenges, trafikk og medier stilner av (3. Mos. 23:27).

Lørdag 30.09.2017: Yom kippur-fasten fortsetter til solnedgang.

LØVHYTTEFESTEN og Toraens gledesfest

Onsdag 04.10.2017: Feiringen av løvhyttefesten begynner på kvelden. Festen feires i sju dager, den første dag er helligdag (3. Mos. 23:34).

Torsdag 05.10.2017: Løvhyttefesten første dag, helligdag, som går ut ved solnedgang. Løvhyttefesten fortsetter.

Onsdag 11.10.2017: På kvelden starter feiringen av Toraens gledesfest, simchat Tora. Det er festen som kalles for den åttende dagen i forbindelse med feiringen av løvhyttefesten (3. Mos. 23:36).

Torsdag 12.10.2017: Helligdag, feiringen av simchat Tora går ut ved solnedgang.