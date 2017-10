Nyhetssammendrag 09. oktober 2017

Kraftig gjengjeldelse

Det israelske forsvaret (IDF) utslettet en palestina-arabisk observasjonspost i Gaza søndag kveld etter at en rakett ble skutt mot Eshkol-regionen. Det viste seg senere at raketten styrtet før den kom seg ut av Gaza. Det er uklart om det var Hamas, ISIS eller andre terrorgrupper som stod bak raketten, men Israel holder Hamas ansvarlig for alt som skjer fra Gaza.

Gull til Israel

Tre israelere judoatleter tok hjem gullmedalje til Israel etter Judofederasjonens 2017 Grand Prix i Uzbekistan i helgen. Israel fikk dermed to flere gullmedaljer enn nummer to på listen.

Beslagla militære støvler

Tollinspektører avdekket søndag en større forsyning med flere tusen militære støvler som ble forsækt smuglet inn via Kerem Crossing til Gaza. Lasten var merket som «tøfler». Myndighetene sa at dette er et eksempel på hva som gjøres hver eneste dag for å hindre smugling til Hamas i Gaza.

Første vinterregn

Israel hadde sin første store nedbør i vintersesongen søndag ettermiddag. Nesten hele Israel kunne melde om regn, og mens det var mindre regn i enkelte områder, var det kraftig nedbør i den sentrale delen av landet. Det hindret imidlertid ikke 45,000 israelere fra å besøke naturparker nå som landet feirer løvhyttefesten.

Anbefaler Israel som reisemål

Den britiske avisen The Telegraph skrev i søndagens utgave at Israel er et reisemål britene så absolutt bør besøke. Den innflytelsesrike avisen skrev på sine reisesider at de som reiser til Spania, Frankrike, Italia, Hellas, Kroatia, Marokko og andre land, men som er lei av det de ser der, bør vurdere et reisemål de sjelden tenker på, og det er Israel. Avisen skriver om fine strender, varmt året rundt, fascinerende arkitektur, arkeologi og historie som gjør landet verdt et besøk.

Nye byggeplaner

Den israelske regjeringen planlegger å godkjenne byggingen av 4,000 nye boliger ved eksisterende bosetninger i Judea og Samaria, melder Channel 2. Planen inkluderer blant annet 30 boliger i Hebron, 296 I Beit El, 453 i Givat Ze’ev, 102 i Naguhot, 97 i Rechalim, 54 i Har Bracha, 86 i Kochav Yaakov, 48 i Ma’aleh Michmash, 158 i Kfar Ezion, 129 i Avnei Hefetz, 120 i Nofim, og 206 i Tekoa.

Politikere besøkte bosetninger

I alt 26 politikere fra nasjonalforsamlinger i 14 land besøkte søndag deler av Judea og Samaria. Besøket var for å vise solidaritet med Israel. De 26 politikerne er for Israel-venner å regne i sine respektive hjemland, og de kom fra USA, Australia, Sør-Afrika, Guatemala, foruten flere europeiske land.

Riksvei for autonome biler

Israel har åpnet en ny riksvei som skal brukes av bilprodusenter som tester ut autonome biler. Riksveien har tre filer i hver retning og er på halvannen kilometer og ligger nord av Herzliya. General Motors Israel skal teste en komplett autonom bil som de nettopp har utviklet.