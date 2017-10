Nyhetssammendrag 10. oktober 2017

Reddet nær Dødehavet

Rundt 150 israelske turgåere i Judea måtte reddes mandag etter store mengder regn på morgenen. De fleste turgåerne var i Nahal Og nær Dødehavet, som er en tørrlagt elv som fylles fort opp når det regner. Det ble også meldt om store mengder regn i den nordlige delen av landet og i Tel Aviv, og enkelte steder var det oversvømmelse. I Hadera førte regnet til strømbrudd. Regnværet er over for denne gang men det er meldt kjøligere i dagene som kommer.

Tusener besøkte Rivlins løvhytte

Rundt 6,000 israelere strømmet mandag til president Reuven Rivlins løvhytte i Jerusalem i forbindelse med løvhyttefesten som nå pågår. Presidentens løvhytte er åpen for alle, og Rivlin tok imot de besøkende og kalte dem gjester så vel som verter. Han sa til de besøkende at de er alle ansvarlige for hverandre, og ønsket dem godt nytt år. -Dette året fokuserer vi på det som binder oss sammen, jøder i Israel med jøder i diasporaen. Vi er alle brødre og vi er alle ansvarlige for hverandre også som nasjon. Israel er det eneste stedet som er definert som en stat for det jødiske folket, og den tilhører den jødiske nasjonen, sa han.

Omkom i Nepal

Den israelske kvinnen Vered Aviyashar (26) omkom da bilen hun og åtte andre turgåere veltet på en fjellvei i Nepal søndag. De andre åtte ble skadet og noen av dem klarte å ta seg frem til en landsby for å få hjelp. De ble omsider bragt ned til Katmandu.

Synagoge for handicappede

Byggingen av Jerusalems første synagoge som er 1000 prosent tilgjengelig for handicappede er nå nesten ferdig. Synagogen er bygd slik at rullestolbrukere med letthet skal kunne besøke den. For de som er blinde er skriften tilgjengelig på blindespråk. Det er antatt at 90 prosent av synagogene i Israel ikke er lett tilgjengelig for handicappede. Israel har 1,4 millioner handicappede og mange kan ikke gå i synagogen fordi det ikke er lagt til rette for dem. Den nye synagogen er en del av Herzog Hospital komplekset i hovedstaden.

Fant gammel bosetning

Arkeologer har avdekket et gammelt bosted under det som var Bahad 4 basen for militære øvelser i Beit El. Bostedet som er som en liten bygd, er 2700 år gammel og hadde trolig flere titalls innbyggere. Basen var en gang det største treningsanlegget til Det israelske forsvaret men ble lagt ned i 1995.

Nye solanlegg

Det israelske selskapet Orad Ltd. kunngjorde mandag at de har undertegnet en kontrakt på 100 millioner shekel for byggingen av fire nye solcelleanlegg i Negev. De vil til sammen produsere 35,5 megawatt strøm når de kommer i drift. Orad skal drive dem i 10 år og de skal knyttes til Israel Electric Corporations linjenet.