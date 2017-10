USAs ambassadør deltok på prestevelsignelsen

Arons presteslekt leste den aronittiske velsignelsen over nærmere hundre tusen jøder som kom til Vestmuren for å be under løvhyttefesten. Med på velsignelsen var USAs ambassadør i Israel, David Friedman. Han er jøde, en etterkommer av Arons presteætt. Sammen med mange kohanim (prester) dro han bønnesjalet over hodet og leste velsignelsen fra sitt ståsted, like bortenfor Vestmuren.