Nyhetssammendrag 11. oktober 2017

Dusør for Hizballah

Trump-administrasjonen i USA har utlovet en dusør henholdsvis 7 og 5 millioner dollar for Hizballah-terroristene Talal Hamiyah og Fuad Shukr. Begge er høytstående medlemmer i den islamske terrorgruppen. Hamiyah er ansvarlig for Hizballahs internasjonale grupper mens Shukr spilte en viktig rolle i bombingen av brakkene i Libanon i 1983, hvor 241 amerikanske marinesoldater ble drept. Administrasjonen mener at Hizballah planlegger aksjoner i USA. Det er frøste gang USA har utlovet dusør for terrorister fra Hizballah.

Krig på to fronter

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa denne uken at den neste krigen i Israel vil bli ført på to fronter. Han sa at Det israelske forsvaret (IDF) tror at de vil stå overfor en samlet fiende i Syria/Libanon i nord, og en annen front i Gaza. Lieberman sa at IDF nå mener at Den libanesiske hæren er fult ut integrert med Hizballah og opererer under deres kommando. Lieberman la til at IDF nå forbereder seg på et slikt scenario.

Skadet på Golan

En amerikansk lege som arbeidet ved et israelsk feltsykehus på Golanhøydene ble tirsdag lettere skadet av ild fra borgerkrigen i Syria, like over grensen. IDF etterforsker saken for å finne ut med sikkerhet hvorvidt det var ild fra kamper i Syria eller om den var rettet mot feltsykehuset med vilje.

Ny sikkerhetssone

Militæret i Egypt har karvet ut en ny sikkerhetssone langs grensen til Gaza. Over 140 hjem og over 800 mål med eiendommer langs grensen ble jevnet med jorden for å sikre seg en buffersone. Egypt forsøker å hindre at terrorister i Sinai kan benytte seg av det omfattende tunellnettverket i Gaza for å utføre sine operasjoner.

Kritisert for ambassade-utsettelse

Demokratenes leder i Senatet, Chuch Schumer, fornyet denne uken kravet overfor president Donald Trump om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Kravet kom etter at president Trump i et intervju nylig sa at han ville bruke ambassadeflyttingen som en del av fredsforhandlingene mellom Israel og palestina-araberne. Under valgkampen lovet presidenten å flytte ambassaden, men utsatte dette på ubestemt tid da han ble innsatt som president. Kongressen har imidlertid mulighet til å tvinge igjennom flyttingen av ambassaden.

Belgia stanser bistand

Utenriksdepartementet i Belgia kunngjorde denne uken at de vil trekke tilbake økonomisk støtte til palestina-arabiske skoler i selvstyreområdene etter at PLO-myndigheten oppkalte en av skolene etter den notoriske morderen og terroristen Dalal Mughrabi. Han var en av terroristene som utførte Coastal Road massakren i 1978, hvor 38 israelere, inkludert 13 barn ble myrdet og 71 skadet. Skolen Beit Awwa Basic Girls School stod ferdig i 2013 men byttet senere navnet til terroristen. Belgia ble først nå oppmerksom på dette.