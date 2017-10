Nyhetssammendrag 13. oktober 2017

USA ut av UNESCO

Trump-administrasjonen kunngjorde torsdag at USA vil trekke seg ut av FN-organisasjonen UNESCO innen utgangen av neste år. Heather Nauert i Det amerikanske utenriksdepartementet sa at beslutningen reflekterer USAs bekymring over valget av en ny leder for organisasjonen, og, UNESCOS konsekvente anti-Israel holdning. USA trakk seg også ut av UNESCO under president Ronald Reagan i 1984 på grunn av organisasjonens sløseri med penger og deres anti-USA politikk. President George W. Bush tok USA med inn i UNESCO igjen i 2002, og president Barack Hussein Obama kuttet de økonomiske overføringene til UNESCO etter at de i 2011 stemte for å ta inn PLO-myndigheten som fult medlem.

Israel følger etter

Statsminister Binyamin Netanyahu sa torsdag at også Israel vil trekke seg ut av UNESCO. Han begrunnet dette med at organisasjonen er blitt et «absurd teater, fordi de i stedet for å preservere historien, forvrenger den». Netanyahu sa at han har gitt ordre til landets diplomater om å forberede Israels utmarsj fra organisasjonen sammen med USA.

Kontroversiell organisasjon

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon foruten et register over verdens kulturarv. Men de siste årene har organisasjonen havnet i utakt med flere vestlige land, spesielt Israel og USA. De siste par årene har UNESCO stemt for å inkludere PLO-myndigheten som fult medlem, til tross for at medlemskap bare gjelder for eksisterende suverene nasjoner. De vedtok nylig at Israel ikke har noen form for suverenitet over Jerusalem og at jødene ikke har noen tilhørighet til Tempelplassen og at Patriarkens grav i Hebron – det neste helligste stedet for jødene – er en palestina-arabisk kulturarv. Det er også strid om hvem som skal lede UNESCO fra og med neste år, og mange araberland kjemper om å få den viktige rollen.

Fatah og Hamas med avtale

Fatah og Hamas undertegnet denne uken en forsoningsavtale seg imellom. De to partene har forsøkt å få i stand en slik avtale utallige ganger siden Hamas tok kontroll over Gaza i 2007. Avtalen som ble inngått denne uken i Kairo, innebærer at de to gruppene vil ta implementeringen av avtalen skritt for skritt. Dette er et tegn på at partene ikke har kommet frem til enighet om betydelige saker. Detaljene i avtalen er ikke kjent, annet enn at partene inngikk avtalen over enighet om de enkle sakene, som hvem som skal styre Gaza. Det er ukjent om Hamas vil avvæpne sin stående styrke på 25,000 mann, eller om de vil anerkjenne Israel, noe Israel har satt som krav.

Forventer vekst

Det internasjonale pengefondet har hevet prognosene for den økonomiske veksten i Israel. De forventer en vekst på 3,1 prosent av BNP i år og 3,4 prosent i 2018. Det er 0,1 og 0,4 prosent høyere enn tidligere prognoser.