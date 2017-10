Nyhetssammendrag 16. oktober 2017

Iran-avtale i tynn tråd

USAs president Donald Trump gjorde det klart fredag at han ikke vil «sertifisere» atomavtalen med Iran fra 2015. Avtalen stipulerer fra kongressens side at presidenten må «sertifisere» den hver tredje måned for å sikre USA om at Iran overholder den. Kongressen må nå beslutte hvorvidt de skal gjeninnføre sanksjoner mot Iran, og dersom kongressen og presidenten ikke kommer frem til enighet, kan Trump komme til å kansellere hele avtalen. EU gjorde det klart at de ikke har noen grunn til å tvile på Irans etterlevelse av avtalen, og at ingen enkelt nasjon – USA – har myndighet til å kansellere den.

Netanyahu fornøyd

Statsminister Binyamin Netanyahu gav søndag uttrykk for tilfredshet med president Donald Trumps beslutning om å ikke sertifisere atomavtalen med Iran, og muligheten for å trekke seg ut av hele avtalen. Netanyahus a under åpningen av kabinettmøtet at dette var en «viktig beslutning» som den amerikanske presidenten tok. Netanyahu deler syn med Trump om at avtalen ikke hindrer Iran i å bli en atommakt, men snarere skaper en garantert vei for Iran til å anrike uran til våpenbruk.

Fransk leder av UNESCO

Den tidligere franske kulturministeren Audrey Azoulay vant fredag en knapp seier til å bli ny leder for FNs kontroversielle kulturorganisasjon UNESCO, en dag etter at USA og Israel gjorde det klart at de trekker seg fra organisasjonen. Qatars Hamad Bin Abulaziz Al-Kawari som mange trodde ville vinne valget, og som hadde tilknytning til antisemittiske krefter, kom på andre plass. USA og Israel trakk seg ut på grunn av UNESCOs anti-Israel politikk. Azoulay som opprinnelig kommer fra Marokko, er jøde.

Bør bli i UNESCO

Shimon Samuels ved Simon Wiesenthal Center sa søndag at UNESCO hadde unngått en katastrofe ved å velge franske Audrey Azoulay som ny leder for organisasjonen. Han oppfordret verdens demokratiske nasjoner til å bli værende i UNESCO. -Dette er ikke tidspunktet for demokratiene til å forlate UNESCO, sa han.

Raketter fra Sinai

Den islamske terrorgruppen ISIS tok på seg ansvaret for to raketter som ble skutt fra Sinai og inn mot Israel natt til mandag. Det ble ikke meldt om skader som følge av rakettangrepene. De to rakettene landet i Eshkol-regionen, og en av rakettene ble funnet mellom Magen og Ein Habasor.

Kunstig hornhinne

Det israelske selskapet CorNeat Vision har gjennomført en vellykket klinisk testing av en kunstig hornhinne. Selskapet som holder til i Raana håper å gjennomføre den første implantasjonen i løpet av 2018. Sykdom som rammer hornhinnen er den andre ledende årsaken til blindhet i verden og det er anslått at mellom 20 og 30 millioner mennesker har svekket hornhinne.