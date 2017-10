Nyhetssammendrag 17. oktober 2017

Bombet syrisk militærmål

Etter at et syrisk luftforsvarsbatteri mandag morgen skjøt mot israelske rekognoseringsfly, besvarte Israel ilden med å bombe posisjonen utenfor Damaskus. Det israelske rekognoseringstoktet skal ha funnet sted i Baalbek i Libanon, nær den syriske grensen, fem mil nord for Damaskus. Flyene skal ikke ha vært inne over syrisk territorium. Israel så svært alvorlig på ilden og sendte F-16 fly som utslettet et SA-5 system som skjøt mot flyene. Syria på sin side advarte Israel om «alvorlige konsekvenser» for toktet. Hverken rekognoseringsflyene eller jagerflyene ble truffet av rakettene.

Nye hjem for settlere i Hebron

Israelske myndigheter har godkjent planer for bygging av 31 nye boliger i Hebron. Dette er første gang på 15 år at Israel har gitt grønt lys for nye boliger for settlere i byen. Beslutningen er sett på som et svar på UNESCOs resolusjon som slo fast ved avstemming, at Hebron er en palestina-arabisk kulturarv. Det er Siviladministrasjonen som har gitt byggetillatelsene, som kan ankes av utenforstående. Tillatelsene gjelder for H2 området i Hebron, hvor det bor 500 jøder omringet av 40,000 palestina-arabere. H2 er under israelsk militær kontroll, mens H1 er under palestina-arabisk kontroll.

Avdekket teater

Israelske arkeologer er et skritt nærmere løsningen på et puslespill om hva som skjedde med Jerusalem etter at romerne ødela byen i år 70. Arkeologene kunngjorde mandag at de i løpet av de siste to årene har gravd frem en massiv åtte meter dyp seksjon av Vestmuren som har vært tildekket i 1700 år. Der fant de et lite romersk teater som ifølge gamle skrifter eksisterte, og som britene begynte letingen etter på 1860-tallet. Teateret ble funnet mens de lette etter en gangvei til Det andre tempelet. Teateret ligger rett under Wilsons Arch, og dette mener arkeologene gir en pekepinn på hvordan romerne forvaltet byen på den tiden. Arkeologene håper å finne flere spor etter Det første tempelet, og alt skal åpnes for publikum når utgravingene er ferdige.

Vil granske finansiering

I et møte med kristne journalister søndag sa statsminister Binyamin Netanyahu at de vil opprette en parlamentarisk gransking av finansiering av israelske NGO (Non Government Organizations) som er en terminologi for organisasjoner som ikke er drevet av statlige organer. Myndighetene i Israel tror at flere NGO i Israel mottar økonomisk støtte fra andre nasjoner, og disse NGO-gruppene mobiliserer mot israelske interesser, inkludert soldater i forsvaret.

Flere jøder i Irland

Den jødiske befolkningen i Irland har vokst med 573 personer til 2,557 siden 2011, ifølge den offisielle folketellingen i 2016. Dette er en vekst på 29 prosent på fem år, melder Irish Times. 56 prosent av jødene i Irland, 1,439, bor i Dublin. Den jødiske befolkningen i landet har sunket med jevnt tempo siden 1940-årene og frem til nå. I 1946 var det 3,907 jøder i landet.