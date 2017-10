Nyhetssammendrag 18. oktober 2017

Ingen forhandlinger med Hamas

Statsministerens kontor kunngjorde denne uken at Israel ikke vil forhandle med PLO-myndigheten dersom terrorgruppen Hamas er involvert. Bakgrunnen er at Hamas ikke vil anerkjenne Israel, la seg avvæpne eller ta avstand fra terror. Israel har også stil som krav at Hamas bryter all kontakt med Iran og at de returnerer to sivile israelske borgere som de holder, samt levningene etter to israelske soldater som ble drept i Gaza krigen i 2014.

Vil konfrontere Israel

Irans militære leder, generalmajor Mohammed Bagheri besøkte tirsdag Damaskus, Syria. Han tordnet ut mot Israel etter det siste angrepet mot posisjoner i landet, og lovet at de en dag vil konfrontere jødestaten. -Vi er i Syria for å koordinere, samarbeide og konfrontere våre felles fiender, sionistene og terroristene, sa Bagheri.

Vil fordømme UNESCO

Republikanere i den amerikanske kongressen har lagt frem en resolusjon som forsvarer Israel og fordømmer FNs kulturorganisasjon UNESCO. Resolusjonen som ble fremmet av senator Ted Cruz og representant Matt Gaetz understreker jødenes dype historiske tilknytning til Jerusalem. Gaetz sa at «UNESCOs grusomhet, forsøk på å hviske ut historien og deres antisemittisme ikke lenger kan tolereres».

Delegasjon til Cuba

Israelske myndigheter har angivelig gitt grønt lys for at en handelsdelegasjon fra landet skal kunne besøke Cuba. Det skal etter planen skje i desember. Hensikten er å åpne for handel mellom landene til tross for at Israel og Cuba ikke har diplomatiske forbindelser. Delegasjonen består av 20 høytstående ledere fra landbruk, fornybar energi, vann, matproduksjon, farmasøytisk og kjemisk industri. Kultur og sportsminister Miri Regev gjennomførte nylig et privat besøk til Cuba. Israel og Cuba hadde gode forbindelser frem til 1959, og diktator Fidel Castro kuttet forbindelsene i 1973.

Valgt inn i FN-komite

FNs generalforsamling stemte tirsdag for at Israel skal sitte i FNs romfartskomite (COPUOS). Dette skjedde til tross for at PLO-myndigheten og flere araberland kjempet mot at Israel skal sitte i komiteen med 84 medlemmer hvorav seks er ledere. Israel ble tatt inn i COPUOS i 2015 og er den minste nasjonen i verden til å skyte opp egne satellitter.

Valgt til leder i WMA

Lederen for Israels legeforening, professor Leonid Eidelman er valgt som ny president i den prestisjefylte internasjonale organisasjonen World Medical Association (WMA). Organisasjonen representerer 9 millioner leger over hele verden. Eidelman fikk to tredjedel av stemmene mens finske Dr. Heikki Palve fikk resten.