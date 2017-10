Nyhetssammendrag 19. oktober 2017

Støtter Israels krav

Den amerikanske Midt-Østen utsendingen Jason Greenblatt krevde denne uken at PLO-myndighetens «forsoningsregjering» med Hamas må anerkjenne Israel og Hamas må avvæpnes. Dette var første gang amerikanske myndigheter kommenterte forsoningspakten mellom Fatah og Hamas, og kravene er de samme som Israel har forlangt.

Ortodoks «vredens» dag

Ortodokse jøder braket sammen med politiet i Jerusalem torsdag etter at ortodokse ledere oppfordret til en «vredens dag». Bakgrunnen for oppfordringen var at to vernepliktige ortodokse jøder ble arrestert tidligere denne uken for å ha nektet verneplikten. De ortodokse demonstrantene sperret veier og brente bildekk, og over 40 av dem ble arrestert.

Fremskynder raketter

Irans revolusjonærgarde kunngjorde denne uken at de vil fremskynde landets rakett program etter at USA og EU har presset på for å få landet til å stanse det. Iran arbeider med å utvikle langtrekkende raketter som kan ha store stridshoder i lasten, og Trump-administrasjonen ser på dette som et brudd på atomavtalen fra 2015.

Nytt Holocaustmuseum

Et nytt Holocaustmuseum åpnet denne måneden i Ottawa, Canada, men museet er kommet under skarp kritikk fordi inskripsjonen på museet ikke nevner verken «jøder» eller «antisemittisme». Inskripsjonen sier at museet er «til minne om millioner av menn, kvinner og barn som ble myrdet under Holocaust. Men tallet 6 millioner og jøder er ikke nevnt.

Stanser tog

Jernbanelinjen mellom Binyamina og Tel Aviv University stasjonene vil bli stengt fra 31. oktober og frem til 5. november. Israel Railway skal bruke dagene til å gjøre omfattende infrastruktur arbeide på linjen.

Amerikansk utvidelse

Den amerikanske kjemiske giganten Dow DuPont skal utvide aktivitetene i Israel. Selskapet kunngjorde at de nå søker etter nye ansatte i landet. Dow DuPont ser på Israel som et svært lovende marked på alle måter, både hva lønnsomhet og nyutvikling angår.

Interesser i Sveits

Israelere har 2,5 prosent av alle utenlandske formuer som holdes i Sveits. Dette er betydelige summer for et lite land som under en prosent av verdens totale vekst, ifølge US National Bureau of Economic Research.

Dempet boligsalg

Det israelske boligmarkedet ser ut til å fortsette en synkende tendens etter flere år med rekordvekst. I august ble det solgt 8,300 boliger og det er blant de laveste tallene de siste ti årene, melder Finansdepartementet. Stagnasjonen begynte tidlig i 2017. August-tallet er en nedgang på 17 prosent fra samme periode i fjor.