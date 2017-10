Nyhetssammendrag 20. oktober 2017

Syrisk rakett på Golan

En rakett fra borgerkrigen i Syria krysset grensen til Israel og landet inne på Golanhøydene torsdag ettermiddag. Det israelske forsvaret (IDF) opplyste at de fulgte vanlig protokoll når slik ild ender opp på israelsk side, og skjøt mot en syrisk militærpost som svar. Israel holder Syria ansvarlig for all ild som krysser grensen til Israel-

Hamas avviser krav

Den nye lederen for terrorgruppen Hamas i Gaza har avvist kravene fra USA og Israel om at de må la seg avvæpne og anerkjenne Israel for at de skal bli en del av forhandlingene med jødestaten. Yahya Sinwar sa torsdag etter åpningen av en ny moske i Rafah at de ikke en gang vil diskutere anerkjennelsen av Israel, bare hvordan de skal utslette landet, ifølge Hamas nyhetsbyrå Shehab.

Raid mot PLO-media

Israelsk styrker aksjonerte mot åtte «medieselskaper» i de PLO-kontrollerte områdene natt til torsdag. Hensikten var å slå ned på medier som oppfordrer til kamp mot Israel. Blant dem var to fjernsynskanaler som hele døgnet oppfordrer til motstand mot Israel, foruten mindre medieselskap som produserer slike innslag for andre fjernsynsstasjoner. De åtte selskapene er stengt for 6 måneder.

EU krever erstatning

Åtte medlemmer av EU har i et brev til Israel krevd at de betaler tilbake pengene de brukte på å bygge infrastruktur i C-områdene i Judea og Samaria. EU-landene hevdet at infrastrukturen skulle bidra til offentlige skoler i områdene. Den franske avisen Le Monde skriver at Frankrike, Belgia, Italia, Spania og Sverige krever 31,252 Euro hver. Israel rev infrastrukturen, inkludert bygninger, fordi det ikke var gitt tillatelser til å føre dem opp, og Oslo-avtalen stipulerer at Israel har overoppsynet med dette.

Iran har ikke gitt opp ambisjoner

Den tyske avisen Der Tagesspiegel i Berlin skriver basert på interne kilder at Iran ikke har gitt opp arbeidet med å produsere langtrekkende raketter med atomstridshoder. De viser blant annet til at Iran så sent som i år forsøkte å skaffe seg utstyr og materiale fra tyske selskaper som skulle brukes i landets atomprogram og produksjonen av raketter. Avisens journalist, Frank Jansen sier at Iran i 2015 gjorde 141 forsøk på å skaffe seg materiale fra North Rhine-Westphalia regionen og at de i 2016 gjorde 32 forsøk. Det aller meste av utstyret de søkte etter var for bruk i raketter, skriver Jansen som er en av Tysklands prominente kontraterror eksperter.

Buffersone i Syria

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu har ifølge arabiske medier informert Israel om at de vil gå med på en utvidet «buffersone» langs den israelsk-syriske grensen hvor styrker fra Iran og Hizballah ikke vil få adgang. Israel hadde bedt om en 40 kilometer sone, men det er uklart hvor stor den vil bli.