Nyhetssammendrag 23. oktober 2017

Slaktet Hamas

Den amerikanske Midt-Østen forhandleren Jason Greenblatt trappet mandag opp retorikken mot den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas. Greenblatt sa i sosiale medier at Hamas kun hadde bragt «ruin og elendighet» til palestina-araberne. Uttalelsen kom etter at Greenblatt i forrige uke forlangte at Hamas måtte anerkjenne Israel og ta avstand fra vold og terror for å ta del i fredsforhandlinger med Israel. Hamas nektet og sa at de kun ville diskutere hvordan de skal utslette jødestaten.

Lettere i FN

FN-ambassadør Danny Danon sa i et intervju med Makor Sishon at situasjonen for Israel er letter i FN i dag og at organisasjonen ikke lenger utgjør «hjemmebane» for palestina-araberne, slik den en gang var. Han sa at han har et nært samarbeide med sin amerikanske kollega Nikki Haley, og at USA har gjort det klart at de mener alvor av ønsket om en reform av organisasjonen, noe som er kommet til uttrykk blant annet ved at USA trekker seg ut av UNESCO.

Tysk OK for ubåtsalg

Tyske myndigheter vil om kort tid trolig godkjenne salget av tre avanserte undervannsbåter til Israel fra produsenten Thyssen Krupp Marine Systems. Salget ble angivelig lagt på is tidligere på grunn av en pågående kriminell etterforskning rundt bestikkelser i Israel. Tyske og israelske myndigheter arbeider med å ferdiggjøre avtalen som salget til halvannen milliard dollar, og Tyskland har stipulert som betingelse at ingen av de involverte representantene kan bli funnet skyldig for korrupsjon.

Kreftmedisin godkjent

Den israelsk-utviklede kreftmedisinen Yescarta ble denne måneden godkjent for medisinsk bruk av den amerikanske legemiddelkontrollen. Medisinen er for behandling av voksne med tilbakefall av B-celle lymfom. Yescarta manipulerer kroppens eget immunsystem for å identifisere og ødelegge kreftceller. Immunterapien er basert på israelsk forskning, og Kite Pharma som ble grunnlagt av den israelsk-amerikanske professoren Arie Belldegrun utviklet Yescarta. Kite Pharma ble i august solgt til amerikanske Gilead Sciences for 12 milliarder dollar.

NeuroDerm i boks

Japanske Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation og israelske NeuroDerm kunngjorde søndag at oppkjøpsavtalen er i boks. Mitsubishi Tanabe Pharma kunngjorde i sommer at de ville kjøpe opp det israelske selskapet for den rekordstore summen av 1,1 milliarder dollar. NeuroDerm er nå fjernet fra aksjebørsene og de som hadde aksjer i selskapet vil få 39 dollar for hver aksje.