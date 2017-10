Nyhetssammendrag 24. oktober 2017

Ubåt-avtale i boks

Tyske myndigheter kunngjorde mandag at de har godkjent avtalen om å selge tre Thyssen Krupp ubåter til Israel. Salget hadde vært lagt på is etter beskyldninger om korrupsjon rundt salget i Israel. De tre ubåtene koster angivelig 2 milliarder dollar og Tyskland skal gi økonomisk støtte til salget. De tre ubåtene skal settes inn i tjeneste i 2027, og kommer i tillegg til de seks eksisterende ubåtene som er bygd i Tyskland.

Vintersesjonen innledet

Knesset åpnet mandag den såkalte vintersesjonen, som begynner etter at de jødiske høytidene er over. President Reuven Rivlin advarte politikerne mot å undergrave rettsapparatet og media og sa at dette kan føre til et kupp mot grunnpilarene i det israelske demokratiet. Bakgrunnen for hans advarsel var politikeres forsøk på å «politisere» rettsapparatet og andre ikke-politiske poster i samfunnet, og å kneble enkle medier.

Besøk Yad Vashem

Romanias utenriksminister Teodor Melescanu besøkte denne uken Israel. I et møte med president Reuven Rivlin sa han at dersom flere mennesker besøkte Yad Vashem, så ville negative holdninger rundt jødene kanskje endres. Han la til at slike fobier mot andre mennesker på kort tid kan føre til nye tragedier lik de vi så under Den andre verdenskrig dersom de ikke blir stanset.

Gener for brystkreft

En internasjonal gruppe ledet av israelske forskere fra Clalit Hwealth Services og Technion-Israel Institute of Technology har oppdaget 72 genetiske endringer som kan føre til brystkreft. Oppdagelsen er basert på en gransking av 275,000 kvinner fra hele verden og av dem utviklet 146,000 brystkreft. Oppdagelsen vil gjøre det lettere å utvikle nye medisiner som bedre kan hanskes med brystkreft.

Fire år med tørke

Etter fire ¨år med lite nedbør og tørke i Israel ligger vannstanden i Genesaretsjøen an til å nå et rekordlavt nivå før vinteren setter inn. -Ingen kunne forestilt seg at vi ville stå over for så mange år med tørke, fordi det ikke har hendt før, sa Uri Schor i Israels Vannselskap. Vannstanden er nå nede på 214,215 meter under havnivå. Den røde farelinjen er på 213 meter. Myndighetene har foreslått å kutte vanntilførselen med opptil 50 prosent flere steder og dette bekymrer mange innenfor jordbruket.

Godkjente fjerde skyskraper

Tel Avivs bygningskomite har godkjent planene for byggingen av den fjerde Azrieli skyskraperen i byen. Skyskraperen skal ha 90 etasjer og skal ligger der hvor den gamle Yedioth Ahronot-bygningen lå, og eiendommen er på 40 mål.