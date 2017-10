Nyhetssammendrag 25. oktober 2017

Ber om ambassadeflytting

USAs tidligere ambassadør til Israel, Dan Shapiro, ber i et innlegg i avisen Wall Street Journal om at president Donald Trump flytter landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Han mener at en slik handling vil fremme en fred mellom Israel og palestina-araberne, og at sistnevnte vil forstå at USA støtter Israel og jødenes tilhørighet i Jerusalem. Han mener videre at Israel bør støtte en to-statsløsning med en palestina-arabisk hovedstad i den østlige delen av Jerusalem.

Etterforsker Kuwait Airways

Tyske myndigheter har innledet en gransking av det kuwaitiske flyselskapet Kuwait Airways og deres praksis med å nekte å fly jødiske passasjerer. Myndighetene åpnet granskningen på bakgrunn av et søksmål mot selskapet i Frankfurt. Kuwait Airways hadde en lignende policy i USA, og nektet å ta med jøder fra New York til England på ruten til Kuwait. De fikk valget mellom å endre praksis eller å legge ned ruten og de valgte det siste.

Massearrestasjon i Jerusalem

Minst 51 palestina-arabiske terrorister og kriminelle ble arrestert i flere store raid i Jerusalem natt til tirsdag. Samtlige aksjoner fant sted i Isawiyah i den østlige delen av hovedstaden. Flere hundre politimenn deltok i aksjonene.

Dødsstraff for Mossad-hjelp

Iran dømte denne uken en mann til døden etter at han ble beskyldt for å ha samarbeidet med den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad i likvideringen av iranske atomfysikere. Den iranske mannen skal angivelig ha gitt sensitiv informasjon om Irans atomanlegg, melder Reuters. Amnesty International hevder at den dødsdømte er legen Ahmadreza Djalali som studerte og underviste i Sverige.

Strid om oljefelt

Myndighetene i Libanon har gitt et internasjonalt konsortium to lisenser for leting etter olje og gass i et omstridt havområde som også Israel har gjort krav på. Konsortiet er franske Total SA, italienske Eni, og JSC Novatek fra Russland.

Fant gamle dokumenter

Den amerikanske organisasjonen YIVO Institute for Jewish Research kunngjorde denne uken at de har funnet 170.000 jødiske dokumenter som de trodde var ødelagt av nazistene under Den andre verdenskrig. Dokumentene omfatter manuskripter fra kjente jødiske forfattere så vel som religiøse og samfunnsdokumenter. YIVO som ble grunnlagt i Litauen i 1940 gjemte dokumentene i 1940 og organisasjonen flyttet senere til USA. En bibliotekar fant dokumentene og oppbevarte dem i kjelleren i en kirke hvor han arbeidet.

Identifiserte jøder i Ungarn

Yad Vashem World Holocaust Rememberance Center har avdekket over 200.000 navn på ungarske Holcaus-ofre. Dermed har de klart å identifisere hele 80 prosent av jødene fra landet som ble drept under Holocaust. Over 600.000 jøder fra Ungarn ble myrdet under Holocaust. Yad Vashem har over 201 millioner dokumenter som omfatter Holocaust.