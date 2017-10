Nyhetssammendrag 26. oktober 2017

Pence til Israel

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence skal på offisielt besøk til Israel i desember, melder Det hvite hus. Hensikten med møte er blant annet å diskutere utsiktene for en «fredsavtale» med statsminister Binyamin Netanyahu og PLO-leder Mahmoud Abbas. Pence skal også besøke Egypt under besøket.

Vil markere Balfour

Den britiske statsministeren Theresa May sa onsdag at Storbritannia vil markere Balfour-deklarasjonen med» stolthet» når den fyller 100 år i november. Deklarasjonen var med å legge til rette for opprettelsen av det moderne Israel. Palestina-araberne har krevd at Storbritannia trekker tilbake og ber om unnskyldning for deklarasjonen, noe May ikke ville gå med på.

Jordan misliker forsoning

Jordans kong Abdullah gav i et møte med PLO-leder Mahmoud Abbas i Amman nylig uttrykk for sterk misnøye med forsoningsavtalen mellom Fatah som styrer PLO og terrorgruppen Hamas i Gaza. Han skal ha gjort det klart overfor Abbas at Hamas-leder Khaled Mashaal vil forsøke å bli «president» og å utøve sterkere innflytelse over områdene som grenser opp til Jordan, og dette utgjør en reell trussel til kongedømmet og kan destabilisere Jordans interne sikkerhet. Jordan har også avvist en henvendelse fra Hamas om å få åpne kontor i landet.

Fortsatt sabbatsåpent

Høyesterett har avvist en henvendelse fra uavhengige forretninger i Tel Aviv om at alle forretninger må være stengt på sabbaten. En lokal lov i Tel Aviv tillater supermarked og kafeer å holde åpent på sabbaten. De som ønsket loven endret mener at dagens ordning kan svekke respekten for sabbaten over hele landet.

Busstasjon får nytt liv

De lokale myndighetene i Tel Aviv har godkjent planer for å utvikle den gamle Tel Aviv Central Buss Station som har hatt ulike eiere de siste årene og som har vært et åsted for kriminalitet og neglekt. En ny stor bygning med kontorer og butikker, foruten leiligheter og parkering skal bygges der hvor bussene i lang tid hadde sitt hovedkvarter.

Ny flyrute til Tel Aviv

Det skorter ikke på europeiske flyselskaper som flyr til Israel. Det hittil siste selskapet som har meldt at de vil begynne flyvninger til jødestaten er Germania Airlines, som skal ta overfor Air Berlin som gikk konkurs tidligere i år. Germania Airlines vil fly fra Tegel Airport i Berlin til Tel Aviv to ganger i uke fra og med november.