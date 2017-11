Nyhetssammendrag 27. oktoebr 2017

Millioner til infrastruktur

Statsminister Binyamin Netanyahu kunngjorde denne uken at de vil bevilge 800 millioner shekel til ny infrastruktur i Judea og Samaria. Pengene vil bli bevilget fra og med neste års budsjett. Blant prosjektene er fem nye store riksveier. Kunngjøringen kom samtidig med at statsministeren hadde møte med de jødiske lederne for lokalsamfunnene i Judea og Samaria.

Stor brannøvelse

Israel var denne uken vert for en stor internasjonal brannøvelse som ble holdt i landet. Over 400 redningsmannskaper deltok fra land som Spania, Frankrike, Kroatia, Jordan og selvstyreområdene. Øvelsen som var sponset av EU hadde til hensikt å forbedre regionalt og internasjonalt samarbeid for å slukke store branner,

Toppmøte i New York

Tidligere leder i etterretningsorganisasjonen Mossad, Efraim Halevy og tidligere leder for Saudi Arabias etterretningsdirektorat, prins Turki al-Faisal hadde sist søndag et toppmøte i en synagoge i New York. Etter møtet deltok de i en offentlig debatt hvor de diskuterte amerikansk utenrikspolitikk ved Temple Emanu-El Streicker Centre.

Hizballah forbereder krig

Den islamske terrorgruppen Hizballah planlegger å trekke ut alle sine styrker fra Syria i 2018 for å styrke sitt tilstedeværende langs Israels grense i nord, melder Lebanon 24. De siste fem årene har Hizballah sendt styrker til Syria for å kjempe om side med regimet til diktator Bashar Assad. Når styrkene returnerer til Libanon vil de brukes til å danne en front mot Israel i tilfelle konfrontasjon.

Rakettsystem fikk pris

Det israelske rakettforsvarssystemet David’s Sling ble denne uken tildelt Technology Price Award under an ballistisk rakettforvarskonferanse i Boston i USA. David’s Sling har fantastiske kapasiteter og markerer et betydelig gjennombrudd i verden når det gjelder teknologi som kan stanse innkommende raketter. Systemet er utviklet i Israel med amerikansk bistand og kan skyte ned innkommende raketter med opptil 300 kilometers rekkevidde.

Jernbanelinje forsinket

Den nye høyhastighetslinjen mellom Tel Aviv og Jerusalem som etter planen skal bli operativ i april neste år, vil bli forsinket med opptil to år, melder riksrevisoren. Bakgrunnen for forsinkelsen er at konverteringen av togsett fra diesel til elektrisitet vil ta lengere tid enn planlagt. Israel begynte byggingen av et elektrisk tognett for 20 år siden men det vil fremdeles ta to år før alt er ferdig, ifølge en rapport fra revisoren.